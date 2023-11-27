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台南牛肉湯不是吃黃牛！高湯現燙乳牛　一次整理溫體牛與和牛差異

▲台南牛肉湯因百萬網紅Cheap點評作家陳志東發文掀起風暴，許多民眾發現「台南牛肉湯不是吃黃牛！」國產乳牛公牛溫體屠宰後黃金6小時新鮮運送，一次整理溫體牛與日本A5和牛差異。（圖/米其林提供）
▲台南牛肉湯因百萬網紅Cheap點評作家陳志東發文掀起風暴，許多民眾發現「台南牛肉湯不是吃黃牛！」國產乳牛公牛溫體屠宰後黃金6小時新鮮運送，一次整理溫體牛與日本A5和牛差異。（圖/米其林提供）

記者蕭涵云/綜合報導

美食之都台南話題不斷，人氣扶搖直上的台南牛肉湯，近日再度因百萬網紅Cheap點評作家陳志東的臉書發文而掀起風暴，演變成與日本A5和牛輸贏的「牛肉湯之亂」。探討之下卻也讓許多民眾發現，「台南牛肉湯竟然不是吃黃牛！」一般當地常見高湯現燙的牛肉，多來自國產乳牛公牛，標榜溫體牛屠宰後黃金6小時新鮮運送，《NOWnews今日新聞》幫民眾一次整理溫體牛與和牛差異。

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📌台南牛肉湯不是吃黃牛！高湯現燙國產「乳牛」公牛
不少民眾以為，台南牛肉湯吃的是台灣在地黃牛；事實上，身為全台飼養最多肉牛的台南，超過九成的牛肉湯肉源選用國產乳牛的公牛，僅有少數來自於淘汰母牛、以及部分主打使用黃牛的店家。

也因擁有產地直送的優勢，讓台南牛肉湯得以標榜「溫體牛肉」，屠宰後「黃金6小時」新鮮運送、高湯現燙，當天宰殺、當天食用，真正實踐「產地到餐桌」的美味。

▲台南名店「文章牛肉湯」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台南名店「文章牛肉湯」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌台南「溫體牛肉湯」特色
台南牛肉湯是將溫體公乳牛肉切成薄片後再淋入以蔬菜、牛雜燉煮的料酒湯底燙熟，加入蔥薑後迅速上桌食用；追求脆中帶有嫩甜的的肉質口感。爾後，也出現越來越多

由於肉片與湯頭會隨著浸泡時間長短，而有不同程度的風味，不少饕客推薦，牛肉湯一上桌便可先喝湯、嚐嚐原始湯底口味，當牛肉被泡燙至淡粉紅色澤時，代表已將肉汁融進湯裡，此刻可以再試試湯頭轉變的滋味、與脆嫩肉片鮮甜；最後，再把徹底結合牛肉釋放油脂的湯汁一飲而下，不放過所有美味。

最受推崇的台南牛肉湯使用溫體牛部位，以腹脅部「大扇」、肩胛部「翼板」為最佳，其次為「盡磅」、「小扇」、「板腱」，而「菲力」、「肋眼」「紐約客」等牛排常見的部位，反而不見得是首選。

▲岐阜縣知事古田肇也深知台南現沖牛肉湯的魅力，特別關心台灣消費者對「A5 飛驒和牛澄清湯」的評價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台南現沖溫體「牛肉湯」的名氣響亮，連日本和牛業者也略聞一二，不少品牌及業者也嘗試以和牛推出致敬之作。（圖／記者蕭涵云攝）
📌日本「和牛」特色
根據日本農林水產省始於1919年的和牛規範，只有黑毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種共四大品種，及這四大品種牛交配的雜種牛；並於日本國內出生、飼養，符合相關登錄制度並受官方認可，方能稱作「和牛」。

嚴守血統出身，標榜在得天獨厚的好山好水自然環境下長時間精心飼養及高品質控管，養出油花豐腴、油脂甘甜的肥美和牛。再依照步留等級（精肉率）、肉質等級區分，而有現今普遍認知「日本A5和牛」美味霜降的標準；細緻分布的和牛油花，又因熔點較他牛來得低，而有「入口即化」的美稱。

▲Mia C’bon限時日本和牛買1送1優惠，僅限量200組。（圖／Mia C’bon提供）
▲國人不只喜歡台南牛肉湯、也熱愛日本和牛。（圖／Mia C’bon提供）

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