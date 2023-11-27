「穿著跑鞋的天使」馬拉松救瀕死跑者 陳其邁謝兩醫師救命
2023高雄富邦馬拉松昨（26）日開跑，一名跑者在賽道上突然倒下，引起現場騷動，在兩位醫師跑者的即時幫助以及大會的緊急應變措施下救回一命，高雄市長陳其邁也特別發文感謝莊文銘跟陳璟毓兩位醫師善舉，更有網友稱呼他們是「穿著跑鞋的天使」，放下跑者身份、成績壓力，當機立斷救人一命，已經是另類的破紀錄。
記者鄭婷襄／高雄報導
有網友說：「這位跑者同時遇到麻醉與心臟科醫師，真的是上輩子有燒好香」，陳其邁說，特別感謝感謝兩位醫生，也因為他們第一時間的搶救，讓倒下的這位跑者能夠很幸運的即時獲得救助。
陳其邁表示，這次馬拉松的安排有130位的醫護，昨天的狀況是兩分鐘左右，救護人員就到達現場，五分鐘救護車就即時到現場。但是這最關鍵的兩分鐘，也是最即時救命的兩分鐘，就是由莊醫師跟陳醫師兩位協助救人，真的是非常感謝他們。
兩位醫師也在陳其邁的貼文下留言，莊文銘說，他相信所有醫護人員遇到這個狀況都會做一樣的事，他只是剛好遇到的那個。他生在高雄，讀高醫醫學系、在高醫麻醉科訓練，跑高雄馬、也游愛河三鐵。這座城市育他長大，能在高雄奉獻所學是榮幸；陳璟毓則說，只是做應該做的。希望大家遇到院外心跳停止的情況時也能有自信的上前去做CPR，在EMT抵達之前維持病患的生命，如此一來，才能最大化復甦且沒有後遺症的機會。