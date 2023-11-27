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全聯60元便當不用搶了！內行改逛這間「一次爽拿3盒」：根本德政

▲全聯福利中心在今年3月跟農業部推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值的便當路線，銷量非常好。（圖／全聯提供）
▲全聯福利中心在今年3月跟農業部推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值的便當路線，銷量非常好。（圖／全聯提供）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心在今年3月跟農業部推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值的便當路線，遠勝現在許多便當店價格以及超商微波食品，開賣至今仍然非常熱銷，有人可是一個都還沒買成功過。然而近日就有網友討論「有人吃過家樂福60元便當嗎？」結果貼文意外釣出內行人表示「其實是同款喔.....我都去家樂福買，根本不用搶」這才讓不少人發現不僅有全聯跟農業部合作，家樂福也是配合通路之一！

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一名網友在「Dcard」貼文指出大家有吃過家樂福賣的60元便當嗎？去現場看發現剩很多，還以為是有多難吃，結果意外肉調味好吃不柴、菜也不會很油，賣一百塊都覺得合理，但是家樂福只賣60元，第一次買家樂福的熟食，為什麼可以賣這麼便宜？」

▲網友分享去家樂福買到60元的便當，讓他感到相當便宜，不少人紛紛表示這是跟「全聯販售的60元便當」同款。（圖/Dcard）
▲網友分享去家樂福買到60元的便當，讓他感到相當便宜，不少人紛紛表示這是跟「全聯販售的60元便當」同款。（圖/Dcard）
貼文一出，不少網友紛紛回應「全聯、家樂福都有推60元的幸福餐盒喔！行政院農業部推動的政策」、「這就是跟全聯60元便當一樣喔，我都去家樂福買，一次買三盒都不用搶，這根本德政」、「我也買過，其實蠻不錯的，而且肉沒有骨頭」、「今天去家樂福也有看到！看起來真的好好吃又便宜」、「家樂福60元便當超好吃，每次去家樂福必買」、「比全聯好買很多，畢竟是大賣場，想吃的人可以去家樂福買」。

事實上，面對物價上漲及經濟壓力，行政院農業部支持並推廣在地農漁畜業，在今年3月媒合喜憨兒基金會、糕菲庇護工場、勝利廚房等11家庇護工場及弱勢團體製作販賣，在全聯限定門市、家樂福67家量販店開賣這款60元「幸福餐盒」，不少人以為只有全聯才有販售，但其實家樂福也有，而且口味類別也推陳出新，還沒成功在全聯買過的民眾，可以到家樂福逛逛！

▲家樂福的60元便當外包裝跟全聯不太一樣，不過也同樣是跟農業部合作推出的「幸福餐盒」哦！（圖/Dcard）
▲家樂福的60元便當外包裝跟全聯不太一樣，不過也同樣是跟農業部合作推出的「幸福餐盒」哦！（圖/Dcard）
而全聯及家樂福「幸福餐盒」的上架時間，都是上午11時與晚上17時開賣，家樂福表示，為了讓更多人享受到這份幸福，這次幸福餐盒的銷售期間將延長至年底，每週至少都會準備4萬5千個，預計供應150萬個幸福餐盒，想撿便宜的民眾可要加緊腳步。

至於如果住家附近沒有家樂福，但不知道哪家全聯有賣便當，其實在官網上有一個「門市搜尋」的功能，可以依照民眾所在的縣市、地區以及需求來進行匹配搜尋，《NOWnews》記者也實際搜尋結果，發現搜尋出來的門市內容介紹相當完整，如果想要買便當，搜尋出來的門市可能也有賣壽司、阪急麵包等等，是非常實用的功能。因此鎖定門市、瞄準時間，一定可以順利買到60元的幸福餐盒囉！

▲家樂福也有跟農業部合作推出「60元幸福餐盒」，不少人以為只有全聯才有販售，內行人都到大賣場搶購。（圖/家樂福提供）
▲家樂福也有跟農業部合作推出「60元幸福餐盒」，不少人以為只有全聯才有販售，內行人都到大賣場搶購。（圖/家樂福提供）

 

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