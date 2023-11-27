全聯60元便當不用搶了！內行改逛這間「一次爽拿3盒」：根本德政

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貼文一出，不少網友紛紛回應「全聯、家樂福都有推60元的幸福餐盒喔！行政院農業部推動的政策」、「這就是跟全聯60元便當一樣喔，我都去家樂福買，一次買三盒都不用搶，這根本德政」、「我也買過，其實蠻不錯的，而且肉沒有骨頭」、「今天去家樂福也有看到！看起來真的好好吃又便宜」、「家樂福60元便當超好吃，每次去家樂福必買」、「比全聯好買很多，畢竟是大賣場，想吃的人可以去家樂福買」。
事實上，面對物價上漲及經濟壓力，行政院農業部支持並推廣在地農漁畜業，在今年3月媒合喜憨兒基金會、糕菲庇護工場、勝利廚房等11家庇護工場及弱勢團體製作販賣，在全聯限定門市、家樂福67家量販店開賣這款60元「幸福餐盒」，不少人以為只有全聯才有販售，但其實家樂福也有，而且口味類別也推陳出新，還沒成功在全聯買過的民眾，可以到家樂福逛逛！
而全聯及家樂福「幸福餐盒」的上架時間，都是上午11時與晚上17時開賣，家樂福表示，為了讓更多人享受到這份幸福，這次幸福餐盒的銷售期間將延長至年底，每週至少都會準備4萬5千個，預計供應150萬個幸福餐盒，想撿便宜的民眾可要加緊腳步。
至於如果住家附近沒有家樂福，但不知道哪家全聯有賣便當，其實在官網上有一個「門市搜尋」的功能，可以依照民眾所在的縣市、地區以及需求來進行匹配搜尋，《NOWnews》記者也實際搜尋結果，發現搜尋出來的門市內容介紹相當完整，如果想要買便當，搜尋出來的門市可能也有賣壽司、阪急麵包等等，是非常實用的功能。因此鎖定門市、瞄準時間，一定可以順利買到60元的幸福餐盒囉！