最便宜速食優惠一次整理！肯德基炸雞、蛋撻1元　麥當勞薯條10元

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肯德基官網預訂快取可享「加1元多一件」隱藏優惠，購買XL餐限定，加1元送「原味蛋撻」；購買桶餐限定，加1元送「1塊炸雞」或「4塊雞塊」。即日起至11月30日，輸入隱藏優惠代碼「13538」或以專屬連結進入，限使用悠遊付支付，還可享外帶幸福點心盒「買一送一」！點心盒含「1顆原味蛋撻＋1份香酥脆薯」，兩份才78元，相當於只花39元就能爽吃「蛋撻＋薯條」。
📌麥當勞：小薯、蛋捲冰淇淋、薯餅3選1「才10元」 得來速限定
麥當勞得來速車道限定專屬優惠，持VIP貴賓卡「加10元點心3選1」，蛋捲冰淇淋、小薯、薯餅都可以任選一個。提醒大家，得來速VIP貴賓卡每車每次消費任何餐點產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品）僅限優惠一次；優惠期間為即日起至2024年12月31日止；不得更換或加價升級其他產品、兌換現金、或與其他優惠合併使用。
📌摩斯漢堡：「海洋珍珠堡＋冰紅茶」99元
摩斯漢堡即日起至11月30日，活動期間持悠遊卡/悠遊聯名卡，於摩斯漢堡指定門市上午10:30後供應時段，以悠遊卡功能付款購買「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶(L)」套餐，只要優惠價99元（原價125元），限量15000份數量有限，售完為止。提醒大家，限臨櫃結帳，自助點餐機、部分百貨、賣場門市不適用；套餐飲品還可更換摩斯熱紅茶、冰紅茶(無糖L)、100%台灣冰綠茶(無糖L)。