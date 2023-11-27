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最便宜速食優惠一次整理！肯德基炸雞、蛋撻1元　麥當勞薯條10元

▲月底必須省荷包！《NOWnews今日新聞》幫大家準備「最便宜速食」優惠，一次整理肯德基炸雞、蛋撻「只要1元」，麥當勞薯條10元銅板價就開吃，划算好康別錯過。（圖／記者蕭涵云攝）
▲月底必須省荷包！《NOWnews今日新聞》幫大家準備「最便宜速食」優惠，一次整理肯德基炸雞、蛋撻「只要1元」，麥當勞薯條10元銅板價就開吃，划算好康別錯過。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

月底必須省荷包！《NOWnews今日新聞》幫大家準備「最便宜速食」優惠，一次整理肯德基炸雞、蛋撻「只要1元」，麥當勞薯條10元銅板價就開吃，划算好康別錯過。

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📌肯德基：炸雞、蛋撻「只要1元」　官網預訂快取加購
肯德基官網預訂快取可享「加1元多一件」隱藏優惠，購買XL餐限定，加1元送「原味蛋撻」；購買桶餐限定，加1元送「1塊炸雞」或「4塊雞塊」。即日起至11月30日，輸入隱藏優惠代碼「13538」或以專屬連結進入，限使用悠遊付支付，還可享外帶幸福點心盒「買一送一」！點心盒含「1顆原味蛋撻＋1份香酥脆薯」，兩份才78元，相當於只花39元就能爽吃「蛋撻＋薯條」。

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基官網預訂快取加購炸雞、蛋撻「只要1元」，隱藏優惠代碼「13538」點心盒「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞：小薯、蛋捲冰淇淋、薯餅3選1「才10元」　得來速限定
麥當勞得來速車道限定專屬優惠，持VIP貴賓卡「加10元點心3選1」，蛋捲冰淇淋、小薯、薯餅都可以任選一個。提醒大家，得來速VIP貴賓卡每車每次消費任何餐點產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品）僅限優惠一次；優惠期間為即日起至2024年12月31日止；不得更換或加價升級其他產品、兌換現金、或與其他優惠合併使用。

▲雙11最強優惠懶人包！麥當勞、必勝客、肯德基、拿坡里、頂呱呱都有「買一送一」，達美樂披薩111元、摩斯冰紅茶11元、漢堡王送小華堡等一次整理9家告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞得來速限定「10元」爽吃小薯、蛋捲冰淇淋、薯餅3選1。（圖／記者蕭涵云攝）
📌摩斯漢堡：「海洋珍珠堡＋冰紅茶」99元
摩斯漢堡即日起至11月30日，活動期間持悠遊卡/悠遊聯名卡，於摩斯漢堡指定門市上午10:30後供應時段，以悠遊卡功能付款購買「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶(L)」套餐，只要優惠價99元原價125元），限量15000份數量有限，售完為止。提醒大家，限臨櫃結帳，自助點餐機、部分百貨、賣場門市不適用；套餐飲品還可更換摩斯熱紅茶、冰紅茶(無糖L)、100%台灣冰綠茶(無糖L)。

▲摩斯漢堡買蒟蒻加購紅茶11元！吃堡飽套餐優惠。（示意圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡「海洋珍珠堡＋冰紅茶」99元，百元有找。（示意圖／摩斯漢堡提供）

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