「麥當勞狂粉必收置物盒」實品開箱！一招玩「俄羅斯漢堡」密技曝
台灣麥當勞即將迎接40週年，以標誌性紅黃配色結合大麥克漢堡與薯條圖騰，打造經典「麥當勞狂粉必收置物盒」明（22）日開賣，《NOWnews今日新聞》搶先幫大家開箱！實品盒子是不沾指紋的Q萌霧面質感，單盒就能提著走，還能一秒變身雙層下午茶，再教大家一招玩耍「俄羅斯漢堡」，實用密技全曝光。
記者蕭涵云/台北報導
麥當勞最近找來天后蔡依林，睽違20年回歸代言還親自操刀主題曲《簡單的快樂》，洗腦「OH LA LA LA」旋律引爆話題。明天還將開賣「麥當勞狂粉必收置物盒」，這次雖然沒有聯名IP，但單純簡潔的漢堡、薯條造型，卻讓鐵粉大喊「懷舊最可愛」，讓人想念起小時候都會收集的兒童餐玩具。
《NOWnews今日新聞》幫大家開箱全球獨家「麥當勞狂粉必收置物盒」實品，14.2公分 x 13.0公分 x 8.0公分的梯形方盒子設計，以品牌標誌性紅黃配色，搭配上經典大麥克漢堡與薯條元素，每個盒子都附有可可色系的專屬手把，單盒就能提著走；利用扣環相連接、還可一次提走上下兩盒，變身雙層下午茶。
平常放在桌上收納辦公文具，或擺在家裡裝生活小物也很方便；外出袋去露營、野餐一定也超吸睛。再教大家一招玩耍「俄羅斯漢堡」，直接把買來的麥當勞大麥克，漢堡連同盒子一起放入「大麥克在這盒」，要吃時一層層打開、就像拆層疊的俄羅斯漢堡一樣有趣。
「麥當勞狂粉必收置物盒」11月22日上午11:00起至12月19日正式開賣（或售完為止），只要於麥當勞餐廳購買任一產品，加價309元即可獲得「麥當勞狂粉必收置物盒」乙組，全台限量5萬組，數量有限，售完為止。提醒大家，每人（不限年齡）每次消費最多限購5組；部分餐廳未販售，歡樂送、McCafé專屬櫃檯、數位自助點餐機、機場店也不販售。
而台灣漢堡王現在官網也獨家推出限量「華堡套餐盒玩」，把招牌華堡、大薯、百事可樂，通通變成超可愛迷你玩具。只要在官網預訂外帶消費滿299元，輸入代碼「BKTOYS」，即可加價99元，把整套「華堡套餐盒玩」帶回家。