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麥當勞「漢堡薯條」置物盒11/22開賣！限5萬組　露營、野餐爽收納

▲台灣麥當勞11月22日開賣超萌「麥當勞狂粉必收置物盒」！全球獨家打造經典大麥克漢堡與薯條元素，露營、野餐都能爽爽收納，全台限量5萬組。漢堡王官網也有限量「華堡套餐盒玩」玩具。（圖／台灣麥當勞提供）
▲台灣麥當勞11月22日開賣超萌「麥當勞狂粉必收置物盒」！全球獨家打造經典大麥克漢堡與薯條元素，露營、野餐都能爽爽收納，全台限量5萬組。漢堡王官網也有限量「華堡套餐盒玩」玩具。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣麥當勞又推出超萌小物搶錢啦！全球獨家以品牌標誌性紅黃配色，搭配經典大麥克漢堡與薯條元素，打造的「麥當勞狂粉必收置物盒」，即將於11月22日開賣，露營、野餐都能爽爽收納，雙層提著走有夠吸睛！全台限量5萬組，記得設下鬧鐘手刀開搶。漢堡王官網也有獨家限量「華堡套餐盒玩」玩具。

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台灣麥當勞打造療癒「麥當勞狂粉必收置物盒」，全球獨家以品牌標誌性紅黃配色的高質感霧面設計外層，搭配經典大麥克漢堡與薯條元素，不只可當生活實用置物盒，帶去露營、野餐都能爽爽收納，單個使用或裝上可可色系的亮面手把、雙層提著走有夠吸睛。

▲「麥當勞狂粉必收置物盒」乙組，紅黃配色漢堡薯條有夠萌。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「麥當勞狂粉必收置物盒」乙組，紅黃配色漢堡薯條有夠萌。（圖／台灣麥當勞提供）
11月22日上午11:00起至12月19日正式開賣（或售完為止），只要於麥當勞餐廳購買任一產品，加價309元即可獲得「麥當勞狂粉必收置物盒」乙組，全台限量5萬組。

提醒大家，每人（不限年齡）每次消費最多限購5組；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應為主，數量有限，售完為止；歡樂送、McCafé專屬櫃檯、數位自助點餐機、機場店恕不販售。

▲自11月22日上午11:00起至12月19日（或售完為止），於麥當勞餐廳購買任一食物加309元，即可獲得「麥當勞狂粉必收置物盒」乙組。（圖／台灣麥當勞提供）
▲自11月22日上午11:00起至12月19日（或售完為止），於麥當勞餐廳購買任一食物加309元，即可獲得「麥當勞狂粉必收置物盒」乙組。（圖／台灣麥當勞提供）
▲只要裝上可可色系的亮面手把，就能把「麥當勞狂粉必收置物盒」雙層提著走，有夠吸睛。（圖／台灣麥當勞提供）
▲只要裝上可可色系的亮面手把，就能把「麥當勞狂粉必收置物盒」雙層提著走，有夠吸睛。（圖／台灣麥當勞提供）
而台灣漢堡王現在官網也獨家推出限量「華堡套餐盒玩」，把招牌華堡、大薯、百事可樂，通通變成超可愛迷你玩具。只要在官網預訂外帶消費滿299元，輸入代碼「BKTOYS」，即可加價99元，把整套「華堡套餐盒玩」帶回家。

▲漢堡王官網獨家「華堡套餐盒玩」隱藏玩具。（圖／翻攝自漢堡王官網）
▲漢堡王官網獨家「華堡套餐盒玩」隱藏玩具。（圖／翻攝自漢堡王官網）

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