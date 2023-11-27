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松山文創、中正紀念堂入選「Google熱搜景點」！周邊店租卻兩樣情

▲松山文創園區和中正紀念堂今年入選Google地圖全球十大熱搜文化景點，據實價資料顯示，兩地平均承租面積都有顯著成長。（圖／松山文創園區官網）
▲松山文創園區和中正紀念堂今年入選Google地圖全球十大熱搜文化景點，據實價資料顯示，兩地平均承租面積都有顯著成長。（圖／松山文創園區官網）

記者張志浩／綜合報導

疫情趨緩後出遊人潮回流，Google 今年公布「Google地圖全球十大熱搜文化景點排行榜」，台北市中正紀念堂及松山文創園區入榜，而據實價資料，中正紀念堂周邊店面的平均單坪租金及平均承租面積都有顯著成長，今年平均承租面積大幅增加83%，平均單坪租金年增7%，松山文創園區今年周邊店面承租面積也提高30%，但租金卻下滑30%。

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大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，觀光、消費人數增加，店家進駐商圈及承租大面積店面的意願提高，中正紀念堂周邊租金不高，所以有提升的空間；松山文創先前因一旁的大巨蛋即將啟用，在去年之前已有店家提早布局，今年低單價的租賃較多，因此拉低平均店租。

▲中正紀念堂店家進駐商圈及承租大面積店面的意願提高，中正紀念堂周邊租金不高，所以有提升的空間。（圖／住商不動產提供）
▲中正紀念堂店家進駐商圈及承租大面積店面的意願提高，中正紀念堂周邊租金不高，所以有提升的空間。（圖／住商不動產提供）
疫情緩、人客來　承租面積小變大

中正紀念堂今年周邊店面承租的平均單坪租金為2789元，比去年增加7%，平均承租面積去年僅19.6坪，今年擴增至35.9坪，承租面積大幅增加83%，因為面積擴張，平均每月總租金也從每月不到5萬元，拉升至9萬5千多元，總租金成長93%。

松山文創園區今年平均單坪租金則為3041元，年減30%，雖然平均承租面積增加30%，今年店家平均承租面積達39.4坪，但因為低租的租賃較多，總租金小幅下滑7%，今年平均總月租11萬7千多元，今年兩大景點周邊店面表現以中正紀念堂為佳。

住商不動產南門加盟店店東李毅鑫指出，中正紀念堂周邊公家機關、學校多，商家主力客群是附近上班就業或居民，知名餐廳、名店排隊人潮不斷，吸引許多國際觀光客會來朝聖，不過商家大多以內需市場為主，觀光客非其主力，至於店家承租的面積大幅增加，應該是今年疫情影響明顯降低，國際觀光客越來越多，強化店家經營信心，願意付出更高的總租金租下中、大坪數的店面，可看出店家對疫情的憂慮已散去。

▲松山文創先前因一旁的大巨蛋即將啟用，在去年之前已有店家提早布局，今年低單價的租賃較多，因此拉低平均店租。（圖／住商不動產提供）
▲松山文創先前因一旁的大巨蛋即將啟用，在去年之前已有店家提早布局，今年低單價的租賃較多，因此拉低平均店租。（圖／住商不動產提供）
市場回暖　店面回春

郎美囡表示，先前因疫情影響，外出逛街、用餐人潮大減，外送服務及電商成長亮眼，但實體店面的租金下降，店家為控制成本及預防不確定因素的衝擊，願意承租面積大幅減少，大型店面空置率提高，自疫情解封，不僅國內出現報復性消費，來台觀光客也增加，提振經營實體店面的信心，進而提升店家承租預算，總租金有提高的趨勢。

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