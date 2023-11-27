松山文創、中正紀念堂入選「Google熱搜景點」！周邊店租卻兩樣情

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疫情緩、人客來 承租面積小變大
中正紀念堂今年周邊店面承租的平均單坪租金為2789元，比去年增加7%，平均承租面積去年僅19.6坪，今年擴增至35.9坪，承租面積大幅增加83%，因為面積擴張，平均每月總租金也從每月不到5萬元，拉升至9萬5千多元，總租金成長93%。
松山文創園區今年平均單坪租金則為3041元，年減30%，雖然平均承租面積增加30%，今年店家平均承租面積達39.4坪，但因為低租的租賃較多，總租金小幅下滑7%，今年平均總月租11萬7千多元，今年兩大景點周邊店面表現以中正紀念堂為佳。
住商不動產南門加盟店店東李毅鑫指出，中正紀念堂周邊公家機關、學校多，商家主力客群是附近上班就業或居民，知名餐廳、名店排隊人潮不斷，吸引許多國際觀光客會來朝聖，不過商家大多以內需市場為主，觀光客非其主力，至於店家承租的面積大幅增加，應該是今年疫情影響明顯降低，國際觀光客越來越多，強化店家經營信心，願意付出更高的總租金租下中、大坪數的店面，可看出店家對疫情的憂慮已散去。
市場回暖 店面回春
郎美囡表示，先前因疫情影響，外出逛街、用餐人潮大減，外送服務及電商成長亮眼，但實體店面的租金下降，店家為控制成本及預防不確定因素的衝擊，願意承租面積大幅減少，大型店面空置率提高，自疫情解封，不僅國內出現報復性消費，來台觀光客也增加，提振經營實體店面的信心，進而提升店家承租預算，總租金有提高的趨勢。