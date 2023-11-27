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好市多蛤蜊出包！食藥署回應了　漁業署揭小農蛤蜊優勢

▲有民眾於該賣場購買蛤蜊、回家拆封後卻發現混有煙蒂。（圖／取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）
▲有民眾於該賣場購買蛤蜊、回家拆封後卻發現混有煙蒂。（圖／取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者林志怡／台北報導

好市多產品近期再出包，有民眾於該賣場購買蛤蜊、回家拆封後卻發現混有煙蒂。對此衛福部食藥署表示，已請地方衛生局釐清案情，包括商品產地、分裝情況等，待確認情況後才能進一步處理。農業部漁業署則表示，該產品應非屬方輔導的農產，而目前也推動漁民自產自銷蛤蜊的產銷履歷，讓民眾能回溯商品來源、使用上也更安心。

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有民眾購買該公司販售的冷藏蛤蠣商品，回家料理時卻發現包裝內摻有煙蒂，該位民眾也在11月22日前往賣場退貨退款，而好市多則表示，已立即通報該廠商進行了解，廠商研判，廠內並沒有與之相符或類似的物品，也未接獲其他類似案例，應屬於單一事件。

食藥署副署長林金富表示，依據現行各媒體刊載資訊內容，遭民眾投訴有問題的蛤蜊商品屬於生鮮商品，目前尚不清楚屬於「國產商品」還是「進口商品」，已請區管中心聯繫轄區衛生局，針對本次事件進行了解，並等待衛生局回應稽查後市場情況。

林金富進一步說明，目前衛生局待釐清問題主要有二，包括「問題商品產地」及「商品分裝情況」。

由於這款蛤蜊是以生鮮方式販售，因此沒有實質轉型問題，林金富說，這類產地須以原始生產地標示，不得以分裝地作為產地標示，如果是「從國外已完整商品形式進口」、「大量進口散裝蛤蜊後，好市多委託廠商在台分裝或自行於後市場分裝」，都屬於進口商品，而目前台灣冷凍蛤蜊、冷藏蛤蜊都有進口。

林金富說，若確認商品屬於「進口商品」，就要進一步釐清供貨與好市多的進口業者、就該批蛤蜊的邊境檢驗報驗義務人進行開罰；如果這批蛤蜊是在台灣生產、台灣分裝，則屬於「國產商品」，此時會由地方衛生局進行查處。

後食藥署於晚間接到高雄市衛生局的回報，確認該產品標示為台灣養殖、所以是國內廠商提供的商品，依據食安法規定，衛生局會做後續前端供應廠商稽查，經稽查後若有違反食品良好衛生規範（GHP），將依照《食安法》限期改善，若期滿複查後仍不合格，可依法裁罰依法裁罰6萬到2億。

漁業署副署長陳建佑則說，這類包裝商品並非漁業署目前所輔導的產品，目前漁業署積極針對漁民自產自銷的漁產進行輔導、協助漁民商品申請可溯源的QR Code，且為確保衛生安全，也有要求分裝廠商確實取得衛生安全相關認證，以保障商品品質。

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