方志友未婚生子嫁楊銘威互旺星途 挺過吳念軒緋聞風波爆冷奪金馬
32歲方志友從星光幫出道，當時曾因為演唱功力不佳被罵翻，承受許多壓力，最終難逃淘汰命運。後來她轉往戲劇圈發展，因拍攝偶像劇《愛上兩個我》和幽默風趣的楊銘威相識交往，接著意外懷孕然後登記結婚。方志友拍戲13年，跌破眾人眼鏡擊敗老公楊銘威處女作《我要變成硬柿子》的螢幕初戀陳意涵，以《本日公休》拿下本屆金馬獎最佳女配角，在頒獎舞台上，她不忘稱讚楊銘威「他是很棒的演員」。後來慶功宴，楊銘威凌晨2點半驚喜現身給老婆祝福。楊銘威雖然還沒拿過獎，但演技頗受青睞戲劇邀約不少，如今方志友還早先一步獲金馬保證，夫妻倆事業運越來越強。
記者蔡依庭／綜合報導
34歲楊銘威和方志友外表看了非常速配，也都是很隨和的人，方志友常常擔心記者會很尷尬炒熱氣氛；楊銘威則是常會講出一些冷笑話，王柏傑還曾笑他「那死樣子」。楊氏夫妻的討喜程度，除了在演藝圈廣結善緣外，也頗受觀眾喜歡。
他們在9年前演出偶像劇《愛上兩個我》相識相戀，後來同年又合作《我的寶貝四千金》，方志友意外發現懷孕，25歲就帶球閃嫁楊銘威，雖然2人早有結婚共識，但孩子來得突然，曾讓她擔心對方會不要小孩，幸好楊銘威得知後超開心，更用誠意打動方媽媽，於2015年娶回方志友。
婚後感情依舊甜蜜，不過曾在2020年曾有段插曲，方志友和吳念軒因為在車上的曖昧談話流出，爆出緋聞，方志友當時聲稱是開玩笑沒拿捏好，楊銘威更是力挺老婆，沒去在意，這件事也就落幕。方志友曾透露楊銘威其實很寵她，就連公公也很疼她，還會準備早餐，讓她直呼「沒啥好抱怨」。現在他們家庭幸福之外，事業順利、演技也備受肯定，過去相處間的日常摩擦已是過眼雲煙。
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