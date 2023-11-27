不買車位總價少225萬！買房妹驚「租38年才回本」　眾一面倒秒選

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO選擇的預售屋建案可以選擇是否要加購車位，當時她在銷售中心猶豫了很久，想到有購買房產經驗的人通常都建議一定要買車位，「尤其社區車位配比不足更是要買，你未來要出售、出租，一套肯定是標配」，因此她最後還是決定買了車位。但想到若是將車位租出去，即使一個月以5000元價格出租，也要租將近38年才能回本，原PO也為此相當苦惱。
貼文曝光後，多數網友都建議原PO買下車位， 「買，賣的時候也是賣230萬，租人家都是賺的」、「車位買了可以出租，而且車位也會漲價！以前一百多嫌貴，現在已經要兩百多了」。也有人認為，有附車位確實比較好賣房，「如果房子坪數是一房一廳的套房，可以不買。2房或以上建議買，除了停車/租金，是為了提升房子的流動性」、「沒車位，轉賣真的會比較不好賣」。
而《NOWnews今日新聞》先前曾訪問雙北老屋改建發展協會理事長、品嘉建設董事長胡偉良，他表示若是近捷運市區小宅或重劃區內房屋其實可以不必買車位，30坪以下的小宅買不買車位相差不大，當位置近捷運，反而不買車位較好，實務上買小宅的消費者有70%至80%是不買車位的。
但若是買大坪數的房型，因通常會買大坪數的人有較高用車需求，就一定要連車位一起買，不然未來轉手時可能會不好賣。而且因素地取得較難，都市蛋黃區房子都走小宅化，搭配的多是機械車位，而在交通相對較不便的蛋白區，則較多是大坪數、搭平面車位的房型。
胡偉良建議，若是居住在市中心，住家為2房以上的產品，預算足夠就可以先買車位，由於市區土地寸土寸金，周邊難以停車，此時買房應連同車位一起買，房價也比較有支撐，未來房子在轉手時，售出的價格也會比同棟沒有車位的更具優勢。