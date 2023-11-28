陳柏惟臉書遭抄家！被判定是兒童色情 「200篇文章一夜蒸發」
前立委陳柏惟的臉書竟然被判定「粉專名稱違反守則」！前立委陳柏惟27日在臉書發文指出，過去幾天有標記他粉專的文章被大量刪除，不管是圖文影音、留言、分享或他人帳號都遇到同樣情況，但是奇怪的是，臉書官方也並未說明違反事項，讓陳柏惟一頭霧水，表示有許多珍貴的影音、圖文都莫名被刪除，「感覺被關在名叫言論自由的籠子裡」，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
陳柏惟日前在臉書發文指出「各位臉書朋友大家好，因應臉書可能針對名稱有網址的帳號進行管理，我原本是網址+名字的粉專，已經「被動」改名為名字+網址，如果是配合臉書打擊詐騙網站是非常樂意的事情，只是希望刪除掉的文章可以讓我們有保留備份的機會，很多很珍貴的文章影片都不見了，真的很可惜！」
陳柏惟說「這幾天本來文章被刪個20篇到後來變成200篇，想說應該可以透過官方復原，結果官方說『這我們不能保證』，不是啊，你沒提前叫我改名，沒讓我備份資料，不知判定程序說砍就砍，還不保證救回.....結果想說直接改名，官方又說『我們無法批准你改名的要求』，我這帳號跟死了是不是差不多意思？」
陳柏惟無奈的說「所以現在的狀況變成，你們不能標記我，不能回覆我的留言，打開留言被隱藏九成，他人文章留言看起來沒人回覆，莫名其妙被判定成風險網站，沒得申訴，一份通知就說我違反臉書黨規我哪受得了？最近發比較多文洗版抱歉，畢竟被抄家，我也是第一次」表示也將持續跟臉書母公司Meta官方人員聯繫，靜待後續處理。
對此，政治工作者周軒也在臉書說明，表示「看起來是因為這個網址出現了問題，連防火牆廠商cloudflare都判定這個網站是child porn（兒童色情片）」，目前臉書母公司Meta已經在調查中，也去聯絡陳柏惟了，再次感謝數位部的協助。