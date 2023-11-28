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肯德基「皮蛋蛋撻」倒數7天停售！隱藏優惠　鐵粉認：冷掉也好吃

▲肯德基萬聖節「調皮搗蛋蛋撻」，蛋塔衝擊加入青蔥皮蛋，被鐵粉挖苦「跟必勝客學壞了」卻意外獲認證「冷掉也好吃」。皮蛋蛋撻倒數7天、12月4日後要停售下架！隱藏優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基萬聖節「調皮搗蛋蛋撻」，蛋塔衝擊加入青蔥皮蛋，被鐵粉挖苦「跟必勝客學壞了」卻意外獲認證「冷掉也好吃」。皮蛋蛋撻倒數7天、12月4日後要停售下架！隱藏優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

肯德基今年萬聖節搞怪推出最皮蛋撻「調皮搗蛋蛋撻」，在香草卡士達蛋塔加入皮蛋、還撒滿青蔥，乍聽很衝擊還被網友挖苦「跟必勝客學壞了」，沒想到意外獲得好評。更震驚的是，說好的期間限定只賣35天，轉眼間將於12月4日到期，「皮蛋蛋撻」倒數7天就要停售下架了！讓鐵粉認證「冷掉也好吃」的口味，隱藏優惠一次告訴你。

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為了萬聖節調皮搗蛋，肯德基今年10月31日開賣最皮的「青蔥皮蛋蛋撻」，顛覆過去甜點口味，「調皮搗蛋蛋撻」讓甜蜜香草卡士達搭配傳統Q彈綿密的皮蛋，還撒上青蔥，超狂鹹甜衝擊蛋撻控！

▲肯德基10月31日萬聖節，推出最皮「調皮搗蛋蛋撻」青蔥皮蛋蛋撻，87元套餐鹹甜衝擊！「雙色蛋撻禮盒」還搭配期間限定塗鴉設計。可不可熟成紅茶也幽默推出87元「蛇丸特調奶茶」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基萬聖節搞怪推出最皮「調皮搗蛋蛋撻」，衝擊加滿青蔥和皮蛋，竟意外備受好評。（圖／記者蕭涵云攝）
「調皮搗蛋蛋撻」剛開始還被網友挖苦「跟必勝客學壞了」也在玩食物，沒想到上架後默默圈粉眾多，收服抱著踢館心情的粉絲，羞認「比想像中好吃」、「有趣的口味」，還吸引老饕認證「冷掉也好吃」；更有鐵粉讚聲肯德基「這個口味的開發人員真的是天才」、「真的好吃！真不愧是蛋塔店」。

▲肯德基開賣調皮搗蛋撻，原味及青蔥皮蛋組合「雙色蛋撻禮盒」261元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基開賣調皮搗蛋撻，原味及青蔥皮蛋組合「雙色蛋撻禮盒」261元。（圖／記者蕭涵云攝）
更震驚的是，「調皮搗蛋蛋撻」上市時說好是期間限定，快閃35天轉眼間將於12月4日到期，「皮蛋蛋撻」倒數7天就要停售下架了！《NOWnews今日新聞》幫大家整理所有隱藏優惠。

📌單點
◾️ 調皮搗蛋蛋撻蛋撻 52元
◾️ 調皮搗蛋嚐鮮餐 50416 （原味蛋撻＋調皮搗蛋蛋撻）87元
◾️ PK會員專屬調皮搗蛋餐（調皮搗蛋蛋撻 x 2＋無糖綠茶）125元
◾️ 調皮搗蛋蛋撻禮盒（調皮搗蛋蛋撻 x 6）282元
◾️ 雙色蛋撻禮盒（原味蛋撻 x 3＋調皮搗蛋蛋撻 x 3）261元

📌升級
◾️ 原味蛋撻升級調皮搗蛋蛋撻 加7元

📌套／桶餐加點
◾️ 調皮搗蛋蛋撻禮盒 （調皮搗蛋蛋撻 x 6）262元
◾️ 雙色蛋撻禮盒（原味蛋撻 x 3＋調皮搗蛋蛋撻 x 3）241元
◾️ 2顆調皮搗蛋蛋撻 94元

▲必勝客聯名蝦皮購物雙12開賣「必勝蝦趴比薩蛋糕」，「經典海鮮＋美式臘腸」雙層披薩一次吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客聯名蝦皮購物雙12開賣「必勝蝦趴比薩蛋糕」，「經典海鮮＋美式臘腸」雙層披薩一次吃。（圖／記者蕭涵云攝）
而搞怪始祖必勝客不負眾望又在玩食物！2023年壓軸驚喜讓大家吃披薩又好像在吃甜點，必勝客聯名蝦皮購物雙12開賣「必勝蝦趴比薩蛋糕」，299元爽吃「經典海鮮＋美式臘腸」雙層披薩，披薩外圈再使用珍珠起司點綴，一烤就像鮮奶油般融化。即日起至12月12日於全台門市販售。

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