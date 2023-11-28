肯德基「皮蛋蛋撻」倒數7天停售！隱藏優惠　鐵粉認：冷掉也好吃

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「調皮搗蛋蛋撻」剛開始還被網友挖苦「跟必勝客學壞了」也在玩食物，沒想到上架後默默圈粉眾多，收服抱著踢館心情的粉絲，羞認「比想像中好吃」、「有趣的口味」，還吸引老饕認證「冷掉也好吃」；更有鐵粉讚聲肯德基「這個口味的開發人員真的是天才」、「真的好吃！真不愧是蛋塔店」。
更震驚的是，「調皮搗蛋蛋撻」上市時說好是期間限定，快閃35天轉眼間將於12月4日到期，「皮蛋蛋撻」倒數7天就要停售下架了！《NOWnews今日新聞》幫大家整理所有隱藏優惠。
📌單點
◾️ 調皮搗蛋蛋撻蛋撻 52元
◾️ 調皮搗蛋嚐鮮餐 50416 （原味蛋撻＋調皮搗蛋蛋撻）87元
◾️ PK會員專屬調皮搗蛋餐（調皮搗蛋蛋撻 x 2＋無糖綠茶）125元
◾️ 調皮搗蛋蛋撻禮盒（調皮搗蛋蛋撻 x 6）282元
◾️ 雙色蛋撻禮盒（原味蛋撻 x 3＋調皮搗蛋蛋撻 x 3）261元
📌升級
◾️ 原味蛋撻升級調皮搗蛋蛋撻 加7元
📌套／桶餐加點
◾️ 調皮搗蛋蛋撻禮盒 （調皮搗蛋蛋撻 x 6）262元
◾️ 雙色蛋撻禮盒（原味蛋撻 x 3＋調皮搗蛋蛋撻 x 3）241元
◾️ 2顆調皮搗蛋蛋撻 94元
而搞怪始祖必勝客不負眾望又在玩食物！2023年壓軸驚喜讓大家吃披薩又好像在吃甜點，必勝客聯名蝦皮購物雙12開賣「必勝蝦趴比薩蛋糕」，299元爽吃「經典海鮮＋美式臘腸」雙層披薩，披薩外圈再使用珍珠起司點綴，一烤就像鮮奶油般融化。即日起至12月12日於全台門市販售。