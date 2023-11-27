必勝客又玩食物！「蝦趴比薩蛋糕」雙層披薩299元 買一送一開吃
必勝客又玩食物！2023年壓軸驚喜吃披薩又好像在吃甜點，必勝客聯名蝦皮購物雙12打造「必勝蝦趴比薩蛋糕」登場，299元開吃雙層披薩；奢華口味「炙烤大蝦嫩牛披薩」搭配獨家Tabasco迷你瓶，滿足嗜辣控；最新買一送一優惠、或3個大披薩888元好康一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
必勝客又在玩食物！年底驚喜聯名蝦皮購物雙12「12.12狂歡生日慶」，打造「必勝蝦趴比薩蛋糕」登場，首創仿造蛋糕造型的雙層披薩，只要299元開吃。放滿鮮蝦、花枝、莫扎瑞拉起司等經典配料，披薩外圈再使用珍珠起司點綴，一烤就像鮮奶油般融化。即日起至12月12日於全台門市販售。
今年年終奢華口味「炙烤大蝦嫩牛披薩」，主打鮮嫩牛排＋炙烤大蝦＋松露起司龍捲風餅皮的西班牙料理，厚切牛排搭配以堅果、紅甜椒與番茄一起燉煮的羅曼斯可醬，再擺上炙烤過的鳳尾大蝦，配以丹麥Buko奶油製成的乳酪起司球，還回歸叫好又叫座的「龍捲風餅皮」。
全新加碼推出獨特創新吃法，外帶「買大送大」再加購29元可搭配獨家Tabasco迷你瓶，披薩融合以純天然巴斯科辣椒、礦岩、法國白醋發酵製成的美國Tabasco經典紅椒汁，全台限量只有5千瓶滿足嗜辣控。
📌必勝客最新「買一送一」！3個大披薩888元優惠一次整理
必勝客「炙烤大蝦嫩牛披薩」最新買一送一！全台門市都有外帶「買大送大」、外送「買大送小」只要880元、小披薩620元；大披薩升級只要加價135元、小披薩加價105元，即可升級「松露起司龍捲風餅皮」/「帕瑪森起司龍捲風餅皮」；而且即日起至2024年1月8日，於PK APP上獨家祭出3個13吋大披薩888元好康（活動限定口味）。
📌達美樂：全口味半價！「2個大披薩」598元
達美樂即日起至12月10日，感恩月「外送外帶2個大披薩」598元優惠活動，開放31種全口味任選；到店外帶大披薩、中披薩「全口味半價」優惠，到店外帶MyBox也只要129元好康。