UNIQLO「隱藏服務」曝光！內行免費爽用好幾年　一堆人不知超虧

必勝客又玩食物！「蝦趴比薩蛋糕」雙層披薩299元　買一送一開吃

▲必勝客又玩食物！聯名蝦皮購物雙12「必勝蝦趴比薩蛋糕」299元開吃雙層披薩；最新「買一送一」優惠或3個大比薩888元好康一次整理。炙烤大蝦嫩牛披薩搭配Tabasco迷你瓶曝光。（圖／必勝客提供）
▲必勝客又玩食物！聯名蝦皮購物雙12「必勝蝦趴比薩蛋糕」299元開吃雙層披薩；最新「買一送一」優惠或3個大比薩888元好康一次整理。炙烤大蝦嫩牛披薩搭配Tabasco迷你瓶曝光。（圖／必勝客提供）

記者蕭涵云/綜合報導

必勝客又玩食物！2023年壓軸驚喜吃披薩又好像在吃甜點，必勝客聯名蝦皮購物雙12打造「必勝蝦趴比薩蛋糕」登場，299元開吃雙層披薩；奢華口味「炙烤大蝦嫩牛披薩」搭配獨家Tabasco迷你瓶，滿足嗜辣控；最新買一送一優惠、或3個大披薩888元好康一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
必勝客又在玩食物！年底驚喜聯名蝦皮購物雙12「12.12狂歡生日慶」，打造「必勝蝦趴比薩蛋糕」登場，首創仿造蛋糕造型的雙層披薩，只要299元開吃。放滿鮮蝦、花枝、莫扎瑞拉起司等經典配料，披薩外圈再使用珍珠起司點綴，一烤就像鮮奶油般融化。即日起至12月12日於全台門市販售。

▲必勝客「蝦趴比薩蛋糕」雙層披薩開吃。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「蝦趴比薩蛋糕」雙層披薩開吃。（圖／必勝客提供）
今年年終奢華口味「炙烤大蝦嫩牛披薩」，主打鮮嫩牛排＋炙烤大蝦＋松露起司龍捲風餅皮的西班牙料理，厚切牛排搭配以堅果、紅甜椒與番茄一起燉煮的羅曼斯可醬，再擺上炙烤過的鳳尾大蝦，配以丹麥Buko奶油製成的乳酪起司球，還回歸叫好又叫座的「龍捲風餅皮」。

▲必勝客開吃「蝦趴比薩蛋糕」，披薩、蛋糕傻傻分不清楚。（圖／必勝客提供）
▲必勝客開吃「蝦趴比薩蛋糕」，披薩、蛋糕傻傻分不清楚。（圖／必勝客提供）
全新加碼推出獨特創新吃法，外帶「買大送大」再加購29元可搭配獨家Tabasco迷你瓶，披薩融合以純天然巴斯科辣椒、礦岩、法國白醋發酵製成的美國Tabasco經典紅椒汁，全台限量只有5千瓶滿足嗜辣控。

▲必勝客平日外帶「8款13吋大披薩199元」，限時加碼「免費升級」薄脆餅皮；拿坡里x三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」，也是199元划算價格就吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客年終奢華口味「炙烤大蝦嫩牛披薩」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客最新「買一送一」！3個大披薩888元優惠一次整理
必勝客「炙烤大蝦嫩牛披薩」最新買一送一！全台門市都有外帶「買大送大」、外送「買大送小」只要880元、小披薩620元；大披薩升級只要加價135元、小披薩加價105元，即可升級「松露起司龍捲風餅皮」/「帕瑪森起司龍捲風餅皮」；而且即日起至2024年1月8日，於PK APP上獨家祭出3個13吋大披薩888元好康（活動限定口味）。

▲必勝客「炙烤大蝦嫩牛披薩」全新加碼獨特創新吃法，外帶「買大送大」再加購29元可搭配獨家Tabasco迷你瓶。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「炙烤大蝦嫩牛披薩」全新加碼獨特創新吃法，外帶「買大送大」再加購29元可搭配獨家Tabasco迷你瓶。（圖／必勝客提供）
📌達美樂：全口味半價！「2個大披薩」598元
達美樂即日起至12月10日，感恩月「外送外帶2個大披薩」598元優惠活動，開放31種全口味任選；到店外帶大披薩、中披薩「全口味半價」優惠，到店外帶MyBox也只要129元好康。

▲達美樂天天半價，最新「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，也能划算入手。（圖／達美樂提供）
▲達美樂全口味半價！「2個大披薩」598元。（圖／達美樂提供）

必勝客「10款披薩半價」快閃！達美樂也半價　拿坡里炸雞桶199元

星巴克「買一送一」！得正、麻古、樂法等5大手搖飲也「買1送1」

吃到飽一次貴730元！晶華、君悅、文華東方3大「飯店Buffet」漲價

感恩節麥當勞、肯德基、必勝客買一送一！拿坡里炸雞199一次整理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞