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必勝客「10款披薩半價」快閃！達美樂也半價　拿坡里炸雞桶199元

▲慵懶週末爽吃速食優惠！必勝客「10款披薩半價」快閃，達美樂披薩半價、31種全口味任選「外送2個598元」；拿坡里披薩炸雞店難得祭出「5塊炸雞桶199元」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲慵懶週末爽吃速食優惠！必勝客「10款披薩半價」快閃，達美樂披薩半價、31種全口味任選「外送2個598元」；拿坡里披薩炸雞店難得祭出「5塊炸雞桶199元」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣陰涼、北部有大雨特報，慵懶的週末爽吃速食優惠！必勝客「10款披薩半價」週末快閃，達美樂披薩除了半價、還有31種全口味任選「外送2個598元」好康；拿坡里則有「5塊炸雞桶199元」，這次是在披薩炸雞店就買得到、還不用加入會員。

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📌必勝客「10款披薩半價」週末快閃！
必勝客週末快閃今最後一天，祭出「單點大比薩半價」優惠，新增最新炙烤大蝦嫩牛、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸豪華口味，加上經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷共10款披薩口味可任選，把握機會省荷包。

▲必勝客「10款披薩半價」週末快閃！把握今天最後一天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客「10款披薩半價」週末快閃！把握今天最後一天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂：全口味半價！「2個大披薩」598元
達美樂即日起至12月10日，感恩月「外送外帶2個大披薩」598元優惠活動，開放31種全口味任選；到店外帶大披薩、中披薩「全口味半價」優惠，到店外帶MyBox也只要129元好康。

▲達美樂天天半價，最新「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，也能划算入手。（圖／達美樂提供）
▲達美樂全口味半價！外帶/外送「2個大披薩」598元。（圖／達美樂提供）
📌拿坡里披薩炸雞店可買「5塊炸雞桶199元」
過去常在炸雞專賣店才有的炸雞桶優惠，現在在拿坡里披薩炸雞店限時快閃了！拿坡里披薩炸雞店即日起至11月30日， 外帶/內用都可享「5塊炸雞」超值優惠199元（原價275元），加購酥脆鱈魚香絲一份只要再加29元。還不用加入會員、或使用APP就可購買。

▲拿坡里感恩節超殺優惠！「6塊雙饗炸雞桶」211元、2桶12塊炸雞下殺399元，攜手三商巧福推出的「原汁牛肉麵披薩」上市也有199元好康可以吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里難得在披薩炸雞店祭出炸雞桶優惠，「5塊炸雞桶199元」。（圖／記者蕭涵云攝）

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