必勝客「10款披薩半價」快閃！達美樂也半價 拿坡里炸雞桶199元
天氣陰涼、北部有大雨特報，慵懶的週末爽吃速食優惠！必勝客「10款披薩半價」週末快閃，達美樂披薩除了半價、還有31種全口味任選「外送2個598元」好康；拿坡里則有「5塊炸雞桶199元」，這次是在披薩炸雞店就買得到、還不用加入會員。
記者蕭涵云/綜合報導
📌必勝客「10款披薩半價」週末快閃！
必勝客週末快閃今最後一天，祭出「單點大比薩半價」優惠，新增最新炙烤大蝦嫩牛、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸豪華口味，加上經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷共10款披薩口味可任選，把握機會省荷包。
📌達美樂：全口味半價！「2個大披薩」598元
達美樂即日起至12月10日，感恩月「外送外帶2個大披薩」598元優惠活動，開放31種全口味任選；到店外帶大披薩、中披薩「全口味半價」優惠，到店外帶MyBox也只要129元好康。
📌拿坡里披薩炸雞店可買「5塊炸雞桶199元」
過去常在炸雞專賣店才有的炸雞桶優惠，現在在拿坡里披薩炸雞店限時快閃了！拿坡里披薩炸雞店即日起至11月30日， 外帶/內用都可享「5塊炸雞」超值優惠199元（原價275元），加購酥脆鱈魚香絲一份只要再加29元。還不用加入會員、或使用APP就可購買。