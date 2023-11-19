炸雞披薩優惠一次整理！拿坡里6塊雞199元　必勝客、達美樂都半價

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即日起至11月30日，拿坡里炸雞專賣店「六塊雙饗炸雞桶」特價211元（原價330元），「兩桶六塊雙饗炸雞」特價399元（原價660元）。三商i美食卡會員則有「感恩節」隱藏優惠，即日起至11月25日，使用三商i美食App，即可用5點點數領取優惠券，享「六塊雙饗炸雞」下殺199元（原價330元）、兩桶特價389元（原價660元），入手最低58折好康，兌換期限至11月30日。
最新的拿坡里x三商巧福「原汁牛肉麵披薩」也有優惠！即日起拿坡里披薩門市，還可享外帶大披薩特價299元（原價359元）、小披薩特價199元（原價259元）優惠；12月11日前凡持有拿坡里DM截角，還可至三商巧福門市，享有原汁牛肉麵套餐特價159元（原價215元）。
而三商巧福40週年慶自12月11日起，凡至門市點購任一套餐，可獲得「原汁牛肉麵披薩」優惠券一張。憑券至全台拿坡里門市，可享「原汁牛肉麵大披薩」特價259元（原價359元）、「原汁牛肉麵小披薩」特價159元（原價259元）。提醒大家，三商巧福西螺南店、西螺北店、南投站、桃園機場店不適用此優惠；數量有限，送完為止。
📌必勝客：外帶大披薩「買一送二」 到IKEA掃優惠QRCode「爽吃半價」
必勝客新上市限定款「炙烤大蝦嫩牛披薩」，祭出外帶「買大送大」、外送「買大送小」限量優惠；現在外帶還有「買一送二」好康，外帶購買一個大比薩，免費贈送兩個小比薩（限定370
📌達美樂：全口味半價！「2個大披薩」598元
達美樂即日起至12月10日，感恩月「外送外帶2個大披薩」598元優惠活動，開放31種全口味任選；到店外帶大披薩、中披薩「全口味半價」優惠，到店外帶MyBox也只要129元好康。
📌麥當勞歡樂送「5款買一送一」！雞塊買6送6
麥當勞歡樂送即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買ㄧ送一（5擇1）優惠。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，可享消費賺M Point累積點數，11月21日前再享 M Point 限時2倍送。
📌肯德基隱藏優惠代碼「13538」！39元爽吃「蛋撻＋薯條」
肯德基慶祝悠遊付上線，即日起至11月30日祭出獨家回饋，優惠代碼「13538」或以專屬連結進入，限使用悠遊付支付，外帶幸福點心盒「買一送一」！點心盒含「1顆原味蛋撻＋1份香酥脆薯」，兩份才78元，相當於只花39元就能爽吃「蛋撻＋薯條」。
📌頂呱呱「炸雞桶套餐」299元！聯名《決勝時刻》送地瓜薯條
頂呱呱聯名《Garena 決勝時刻 Mobile》，開賣「今晚吃雞！決勝頂呱呱」套餐，即日起至12月3日，「今晚吃雞桶」原味炸雞3塊＋原味雞腿2支＋阿勇雞塊6塊(附田園醬)＋35元可樂系列2杯，特價299元；特價149元「決勝三寶餐」則吃得到雞脖子200克＋呱呱包1顆＋地瓜薯條1份。
而且加碼購買決勝時刻聯名套餐，贈送期間限定「虛寶刮刮卡」乙張（送完為止）；出示遊戲畫面，買任一套餐再送「地瓜薯條」一份（原價60元）。原味炸雞部位由門市隨機挑選；原味炸雞可加價9元更換辣味炸雞；35元系列飲品可選：可樂／零卡可樂／雪碧／檸檬紅茶。