拿坡里「三商巧福原汁牛肉麵披薩」開箱！酸菜是本體 滷蛋超入味
拿坡里x三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」沒在鬧！《NOWnews今日新聞》火速開箱幫大家試吃，饕客最愛的酸菜是本體，牛肉塊、滷蛋都超入味！一次整理為什麼這款國民美食披薩不會氣走義大利人，還很適合美食外交。
記者蕭涵云/台北報導
適逢三商巧福40週年，拿坡里聯名三商巧福開賣招牌「原汁牛肉麵披薩」！把台灣小吃加進披薩裡的創意，大家肯定不陌生，「澱粉＋澱粉」的組合也早已見怪不怪，畢竟對手必勝客今年才推出了「大腸蚵仔麵線披薩」、「紅糟肉圓披薩」，都掀起不少話題。
雖然拿坡里選擇的是家常到不行的牛肉麵，卻是來自飄香40年的三商巧福「原汁牛肉麵」，這款已被台灣人吃成死忠記憶的味道，變成披薩還直接幫加蛋。在原汁牛肉麵湯頭基底的披薩上，放有滷得超入味的牛肉塊和滷蛋，再加入Q彈麵條及不少蔥花。
最重要的是，三商巧福的「靈魂酸菜」，同樣是這款「原汁牛肉麵披薩」的本體，咬到哪都吃得到酸菜，滿滿不手軟，畢竟是牛肉麵口味的披薩，酸菜在這顆披薩裡，自然是相當對味！而且每一片披薩上都至少有兩塊牛肉塊及一片滷蛋切片，食材分佈均勻，牛肉麵風味也很均衡，如實呈現心中再熟悉不過的三商巧福「原汁牛肉麵」。
沒有讓外國人聞之色變的香菜，也不是難以想像、怕烤過會走鐘的食材或醬料，拿坡里x三商巧福「原汁牛肉麵披薩」不算獵奇，作為國民美食外交應該不會氣走義大利人，大概只差沒能在冬天喝到熱呼呼的牛肉湯。
即日起拿坡里披薩門市，還可享外帶大披薩特價299元（原價359元）、小披薩特價199元（原價259元）優惠；12月11日前凡持有拿坡里DM截角，還可至三商巧福門市，享有原汁牛肉麵套餐特價159元（原價215元）。而達美樂近期則推出「外送外帶2個大披薩」598元優惠活動，開放31種全口味任選，優惠至12月10日止。