雙11達美樂「7款披薩111元」明起搶3天！必勝客、拿坡里買一送一

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達美樂明天起限3天推出超殺雙11優惠，全台190家門市外帶9吋披薩只要111元下殺約46折，最高現省130元。7款口味包括夏威夷、道地美國、青花彩蔬、闔家歡四喜、美式經典四喜、蜜汁花枝、壽喜牛，限時限量搶定了。
懶得出門也有外帶外送都方便的雙11購物大套餐可選，爽吃四喜大披薩（7款四喜口味任選）＋一般大披薩＋可可酥捲 12 個＋香酥烤腿排 3 片＋烤雞翅 8 塊＋大可樂，只要1111元（原價1277元），現賺166元。
📌必勝客：外帶大披薩「買一送一」 加碼「買一送二」
適逢雙11即將到來，必勝客殺紅眼，新上市限定款「炙烤大蝦嫩牛披薩」，也祭出外帶「買大送大」、外送「買大送小」限量優惠；現在外帶還有「買一送二」好康，外帶購買一個大比薩，免費贈送兩個小比薩（限定370
📌雙11拿坡里加碼！戰斧雞腿「買一送一」 「6塊炸雞桶」只要211元
為慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。
雙11再加碼！拿坡里披薩.炸雞店即日起至11月16日，外帶或內用戰斧雞腿都「買一送一」特價110元（原價220元）；再加點大披薩外帶特價299元（原價359元），口味可以自由搭配。拿坡里炸雞專賣店則是即日起至11月16日，3隻雞腿和3塊腿排的「6塊雞腿二重奏」 特價211元（原價330元），下殺64折。