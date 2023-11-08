立冬開喝！7-11今起濃萃美式買11送11　全家拿鐵「買2送1可寄杯」

雙11達美樂「7款披薩111元」明起搶3天！必勝客、拿坡里買一送一

▲雙11購物節披薩業者又開戰！達美樂7款9吋披薩只要111元，購物大套餐2款大披薩搭配烤雞、可樂才1111元。必勝客、拿坡里都有「買一送一」好康。（圖／達美樂提供）
▲雙11購物節披薩業者又開戰！達美樂7款9吋披薩只要111元，購物大套餐2款大披薩搭配烤雞、可樂才1111元。必勝客、拿坡里都有「買一送一」好康。（圖／達美樂提供）

記者蕭涵云/綜合報導

雙11購物節披薩業者又開戰啦！達美樂總算公布雙11瘋狂優惠，祭出7款9吋披薩只要111元，購物大套餐2款大披薩搭配烤雞、可樂才1111元。而對手必勝客、拿坡里都有「買一送一」好康吃不完。

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📌達美樂：7款「披薩111元」
達美樂明天起限3天推出超殺雙11優惠，全台190家門市外帶9吋披薩只要111元下殺約46折，最高現省130元。7款口味包括夏威夷、道地美國、青花彩蔬、闔家歡四喜、美式經典四喜、蜜汁花枝、壽喜牛，限時限量搶定了。

懶得出門也有外帶外送都方便的雙11購物大套餐可選，爽吃四喜大披薩（7款四喜口味任選）＋一般大披薩＋可可酥捲 12 個＋香酥烤腿排 3 片＋烤雞翅 8 塊＋大可樂，只要1111元（原價1277元），現賺166元。

▲雙11購物節，達美樂祭出「7款披薩111元」明起限搶3天。（圖／達美樂提供）
▲雙11購物節，達美樂祭出「7款披薩111元」明起限搶3天。（圖／達美樂提供）
📌必勝客：外帶大披薩「買一送一」　加碼「買一送二」
適逢雙11即將到來，必勝客殺紅眼，新上市限定款「炙烤大蝦嫩牛披薩」，也祭出外帶「買大送大」、外送「買大送小」限量優惠；現在外帶還有「買一送二」好康，外帶購買一個大比薩，免費贈送兩個小比薩（限定370元以下口味）。即日起至11月20日，於全台IKEA門市找出必勝客披薩盒與「優惠QR Code」，爽吃最新限定款「大披薩半價」折扣；到IKEA內湖店與必勝客合作的派對展間拍照打卡，還有機會抽中「一年份免費披薩」。

▲必勝客年末限定口味「炙烤大蝦嫩牛比薩」，外帶買大送大、外送買大送小880元，大披薩加價135元升級龍捲風餅皮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客外帶大披薩「買一送一」；加碼「買一送二」，外帶購買一個大比薩，免費贈送兩個小比薩。（圖／記者蕭涵云攝）
📌雙11拿坡里加碼！戰斧雞腿「買一送一」　「6塊炸雞桶」只要211元
為慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。

雙11再加碼！拿坡里披薩.炸雞店即日起至11月16日，外帶或內用戰斧雞腿都「買一送一」特價110元（原價220元）；再加點大披薩外帶特價299元（原價359元），口味可以自由搭配。拿坡里炸雞專賣店則是即日起至11月16日，3隻雞腿和3塊腿排的「6塊雞腿二重奏」 特價211元（原價330元），下殺64折。

▲拿坡里9/8(四)～9/21(三)週年慶，最受歡迎的6塊炸雞只要239元、大披薩不限口味全部也239元；香草烤雞翅、香酥雞塊、現炸脆薯、瓶裝汽水加價購都只要銅板價，最低29元起。（圖／翻攝自拿坡里官網）
▲拿坡里雙11優惠活動殺紅眼，「買一送一」、買腿排桶送披薩都有。（圖／翻攝自拿坡里官網）

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