這款毛豆超厲害！連15年穩坐銷日冠軍 新品種5大優勢搶攻市場
台灣毛豆產品外銷已有53年，近5年平均賣出超過3.6萬公噸、年外銷金額8,059萬美元，日本、美國等24國都能看到台灣毛豆的身影，農業部高雄區農業改良場（高雄農改場）育成質優、豐產之毛豆新品種高雄13號，商品名稱為「綠水晶」，已授權加工業者生產冷凍產品外銷，將有助於提升國際市場競爭力。
記者林志怡／台北報導
農業部說明，冷凍毛豆產品的產值在日本市占率46.1%，已連續15年銷日冠軍，分別為競爭對手中國及泰國輸日產品的2.07及1.72倍，已連續15年銷日冠軍為強化台灣毛豆產品在國際市場的優勢，一方面積極推動毛豆大農場機械化生產，以降低生產成本；另一方面改良品種，提升產量與品質。
高雄農改良場長戴順發表示，利用雜交育種法，歷經10年的選拔培育，育成毛豆新品種「高雄13號-綠水晶」，新品種具有產量高，公頃合格莢產量9.0~10.5公噸；鮮莢大且莢色濃綠，百莢重350~435公克；結莢位高，適合機械採收；對根腐病、紅冠腐病及白粉病的耐病力較佳；食味品質佳等優良特性。
戴順發指出，該新品種已於111年3月9取得國內大豆品種權登錄20年，並授權產業界應用，今年已開始生產冷凍毛豆產品外銷。
此外，戴順發也提到，從田裡採收的毛豆原料中，能夠加工成冷凍毛豆符合外銷合格品者約僅占6成，剩餘4成外觀不佳的格外品，則研發冷凍乾燥濃縮及微細化等加工技術，完整保留毛豆的豐富營養成分，如高蛋白、高膳食纖維、卵磷脂、肌醇、異黃酮、葉綠素、葉酸、零膽固醇等，成功將格外品開發成高機能性的毛豆植物飲產品。