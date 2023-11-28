全聯60元便當對手出現了！內行「改買這間」59元吃飽：錯過太久
全聯福利中心在今年3月跟農業部共同合作，推出60元的平價「幸福餐盒」，在這個物價上漲的時代，實屬是不少小資族的小確幸，然而繼日前有內行人透露，如果全聯買不到60元便當的話，家樂福也是合作的對象，同樣有販售同款幸福餐盒，兩個通路目前預計都會賣到年底。然而除了全聯跟家樂福之外，也有網友分享「楓康超市的便當59元也很絕」貼文引起廣大討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「買了楓康的59元好康便當，還比全聯跟家樂福的幸福便當便宜1塊錢，而且份量好像大了一點，不過全聯的保溫做的比較好，口味就看個人，我是覺得兩邊的CP值都還蠻不錯的」。
只見貼出的照片，可以看到楓康超市販售的59元「好康便當」，除了有排骨、雞翅、雞腿等主菜便當可以選擇之外，配菜菜色還包括香腸、2至3種時蔬，看起來確實比全聯、家樂福的幸福餐盒份量稍為大一點，也是屬於CP值高又佛心的便當。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！沒吃過楓康超市的便當，看起來超大份只要59喔」、「59元這也太佛心的吧！真的是好康便當耶」、「我家這邊也有楓康都沒發現有這款便當！改天買來吃看看」、「份量贏過全聯耶！看起來超好吃」、「菜色這樣59元真的很便宜」、「59元超大份，自從發現楓康的便當之後都吃他們家的」。
而《NOWnews》記者也實際到楓康超市官網查看該款便當，發現在外送平台上面也能點到「好康便當」，楓康超市透露便當供應的時間是上午11：30至12：30以及下午16：30至17：30，便當都是每天新鮮現做，配菜依當日食材不同而有所變動，如果想吃的民眾可要抓準時機搶購囉！
楓康超市原名是「興農超市」，是中部地區的老牌連鎖超市，目前門市數量大約落在40多間，八成多都在台中，往北跳過苗栗，最北的據點在竹北，過去有網友擔心楓康超市會在全聯、美廉社夾擊下無法生存，但是因為店面大且有廁所、休息區，加上部分門市還是24小時營業，讓楓康超市殺出自己的一條路，在Google評價表現上，不少門市都是高於4.2顆星的高評價呢！