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台灣最冷門森林遊樂園公開！「單月735人造訪」　遊客評價超意外

▲合歡山森林遊樂區成為今年目前最冷門的森林遊樂區，不過去過的遊客給出評價都非常高。（圖/台灣山林悠遊網）
▲合歡山森林遊樂區成為今年目前最冷門的森林遊樂區，不過去過的遊客給出評價都非常高。（圖/台灣山林悠遊網）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣的旅遊景點有許多分類，像是古蹟文物、觀光商圈、風景區等等，而在遊樂園也有分成主題型樂園以及森林遊樂園兩種。然而根據觀光署最新統計，台灣目前最受到歡迎的森林遊樂園區是位於南投的「溪頭自然教育園區」，前9月已經累積有120萬人造訪。那麼最冷門的森林遊樂園區又是哪呢？也是同樣位於南投的「合歡山國家森林遊樂園區」，截至目前為止，僅1萬8千餘人造訪。

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根據觀光署日前公布的9月遊憩景點人數統計之後，在森林遊樂園區的類別當中，1至9月累積造訪人數最少的是位於南投的「合歡山國家森林遊樂園區」，總計只有1萬8千餘人造訪，單月最低甚至只有735人次到此觀光；而排名倒數第二的則是位於花蓮的「池南國家森林遊樂區」，前9月累積造訪人次2萬9千餘人。

▲合歡山森林遊樂園區在今年前9月造訪人次墊底，僅有1萬8千人到此觀光。（圖/合歡山Google評價）
▲合歡山森林遊樂園區在今年前9月造訪人次墊底，僅有1萬8千人到此觀光。（圖/合歡山Google評價）
然而攤開去年2022年12個月的數據來看，「合歡山國家森林遊樂園區」的造訪人次累積有2萬8千餘人，僅贏過新竹的「萬瑞森林樂園」；但是在今年前9月的統計當中，「萬瑞森林樂園」已經從最後一名贏過「池南國家森林遊樂區」以及「合歡山國家森林遊樂園區」上升兩個名次，而「合歡山國家森林遊樂園區」則暫時取代墊底的位置。

不過「合歡山國家森林遊樂園區」雖然是今年最冷門的森林遊樂園區，但仔細看Google評價，卻有超乎意料之外的高分表現，星級評分高達4.8顆星，不少遊客到此後紛紛表示「山頂的視野遼闊，天氣好能一覽合歡山景，美到令人流連忘返」、「登山超級適合的地方，步道平整且好走」、「像走社區郊外健行一般就能登頂的百岳，卻能看到不一樣的景觀，太推薦了」、「簡單好走的步道，整路都很平緩，在山頂甚至還有廁所可以上」。

▲合歡山雖然是台灣最冷門的森林遊樂園區，但是在Google評價上星等有4.8顆星，遠勝許多熱門景點，不少人大讚不到平穩好走。（圖/合歡山Google評價）
▲合歡山雖然是台灣最冷門的森林遊樂園區，但是在Google評價上星等有4.8顆星，遠勝許多熱門景點，不少人大讚步道平穩好走。（圖/合歡山Google評價）
事實上，合歡山國家森林遊樂園區是「台灣第一座」國家森林遊樂區，因為特殊的景色與高山生態系而得此殊榮，在這裡遊客可以看到廣大的玉山箭竹草原、輕鬆登臨園區內三座百名山，包括合歡主峰、合歡東峰與石門山；而每年冬季的雪景以及5月的森氏杜鵑花海都是不可錯過的美景之一，如果還沒去過的民眾，下回去膩阿里山、溪頭教育園區時，可以參考「合歡山國家森林遊樂園區」，來趟輕鬆的登山之旅。

至於大家熟知的嘉義「阿里山森林遊樂園區」排名如何？雖然沒有第一，但也還是保有第二的位置，前9月累積造訪人次73萬人，輸給近幾年相當火熱的南投溪頭教育園區，由於有一座「空中走廊」受到遊客喜愛，還能搭配隔壁妖怪村一起遊玩，便成為最新森林遊樂園區熱門景點。

▲「溪頭教育園區」的空中走廊相當有名，從上往下俯瞰可以看到不同的大自然之美。（圖/溪頭妖怪村官網）
▲「溪頭教育園區」的空中走廊相當有名，從上往下俯瞰可以看到不同的大自然之美。（圖/溪頭妖怪村官網）

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