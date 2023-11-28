交通黃牛兜售違規點數1點2000元 蔣萬安：2月內提因應措施
交通違規記點新制上路，一年被記點12次將吊扣駕照，但若違規人非車主可以申請轉點。台北市議員洪婉臻踢爆，有代辦業者發展出「交通黃牛」的新興商業模式，包括記點轉移1點2000元、吊銷牌照花4萬元就可原牌上路。對此，台北市長蔣萬安表示，此舉已經違法，會加強查緝，並在2個月內研擬新制審查。
記者邱新博／台北報導
洪婉臻27日在市政總質詢時指出，記點新制上路約4個月，歸責件數逼近20萬人，常有業者在監理所外站一排攬客，可代辦車輛檢驗、登記和牌照，如今因監理所無法查核實際駕駛人，有業者更發展出交通黃牛，當眾攬客以1點2000元價格轉移點數，就連吊銷牌照也只要花費4萬元，就可原牌上路免繳回；此外，黃牛不僅在監理所門口攬客，甚至發展出線上服務，只要在網路上搜尋「扣牌黃牛」，就有專人服務，還有業者強調「本質就是違規」，要求簽寫合約避免衍生爭議，服務一應俱全。
洪婉臻批評，交通黃牛亂象明目張膽違法讓市府公權力掃地，市府應檢討並跨局處整合會議，提出處理方式如實名登記等。
蔣萬安回覆，交通黃牛是冒名頂替屬於偽造文書罪，警察局接獲檢舉一定會依法嚴查嚴辦，2個月內請裁決所研擬審核機制，現階段也會加強查緝。台北市交通局長謝銘鴻也回應，會依照道路交通管理處罰條例第85條規定，按照交通規定審查。
裁決所長蘇福智指出，只要違規駕駛檢附證件辦理歸責，應歸責人並無否認，歸責就會成案，違規記點新制6月底才上路，仍在監控中，有異常情形會向中央反映，如歸責申請人件數過多、營業車輛全數歸責給一般民眾，目前數據上沒有看到異常。
台北市政府副發言人李政軒則表示，台北市以外的各縣市都可能面對記點歸責的交通黃牛；但現在相關法規卻沒有規範轉賣點數的處罰規定，市政府會向中央政府反映記點新制面臨的實際問題，並建議中央統一作法。中央修法以前，北市府也會請警察機關加強查緝黃牛。