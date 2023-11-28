NENE CHICKEN熄燈2間！韓式炸雞跌落神壇有原因 橋村炸雞成勁敵
今年8月韓國最具人氣的「橋村炸雞」登台引起大騷動，颱風天也吸引長長排隊人龍，成為台灣現有起家雞、bb.q CHICKEN等品牌勁敵。而韓國連鎖「NENE CHICKEN」近期將一連收掉在台2間門市歇業，遭疑「韓式炸雞」跌落神壇，背後原因曝光；全台首間「信義誠品旗艦店」隨誠品信義店於平安夜熄燈，而台北車站店則因租月到期結束營業。
記者蕭涵云/綜合報導
創立於1999年的「NENE CHICKEN」，在韓擁有1800間門市，堪稱第一大連鎖炸雞品牌，號稱一天賣出6萬份以上的炸雞，海外則遍佈澳洲、新加坡、馬來西亞、香港、日本、杜拜、加拿大、泰國、菲律賓等國家；2018年正式進軍台灣，目前全台門市達40家以上，連離島金門地區都吃得到。
今年8月韓國最具人氣的「橋村炸雞」登台引起大騷動，颱風天也吸引長長排隊人龍，成為台灣現有韓式炸雞品牌如起家雞、bb.q CHICKEN等業者勁敵。就在近期，「NENE CHICKEN」更將一連收掉在台2間門市，遭疑「韓式炸雞」是否跌落神壇？如今背後原因曝光。
事實上，「NENE CHICKEN」全台一號店「NENE CHICKEN信義誠品」旗艦店，將隨「誠品信義店」同步於12月24日平安夜熄燈，而台北車站前HOYII和億北車站1樓的「NENE CHICKEN北車店」則因租約問題將於11月30日歇業。
而且NENE CHICKEN TAIWAN才剛歡慶5歲生日快樂，大動作聯名SNOOPY開吃全新「霜降韓國烤肉炸雞」，還舉辦抽獎活動要送台灣粉絲「韓國濟州島來回機票」及濟州 SNOOPY GARDEN 限定週邊。據了解，業者還計劃將於年底、明年1月陸續展店，旗下品牌「 BONGOUSSE 韓米堡」全台販售門市也陸續增加中。