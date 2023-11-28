今年迎接暖冬！聖嬰現象「冬季雨量偏多」 仍要小心寒流、冷氣團
時序正式進入冬季，中央氣象署表示，隨著「聖嬰現象」持續發展，預估2023年12月至2024年2月「氣溫偏暖、雨量偏多」，雖然今年有「暖冬」的態勢，不過仍要提醒民眾，冬季還是會有寒流或冷氣團等天氣系統影響台灣，平時仍要做好禦寒準備，且12月至2月為台灣西半部枯水期，呼籲民眾需愛惜水資源，注意節約用水。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署氣象預報中心代理主任陳怡良指出，在聖嬰現象發展的年份，台灣南方會有「反旋式」的高壓環流存在，高壓環流周圍雨量偏多，而台灣西半部地區恰巧就位於雨量較多的邊緣，因此未來3個月推估降雨會比歷年平均來的高。
而氣溫部分，由於聖嬰現象的反氣旋環流，會減弱中國東南沿海準備南下的東北風，導致北方的寒冷空氣較不容易向南繼續傳遞到台灣，因此陳怡良提及，12月至2月這段期間，每個月氣溫預測都要比歷年平逡還要高，不過期間仍會有幾波較明顯的冷空氣，冷氣團、寒流仍要特別關注。
至於聖嬰現象未來發展，陳怡良說明，一直到2024年春季，聖嬰現象持續發展的機率仍是最高，除了冬季偏暖之外，2024年的春雨預期也會變多，這波聖嬰現象預計要到2024夏季才會結束，回歸正常的天氣型態。