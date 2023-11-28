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Gogoro騎8年遇「最大災難」！一堆人卡在路邊　車主推3招先自救

▲Gogoro在2015年發跡，也是台灣發展較早的電動機車廠牌，在台灣開賣8年廣受好評。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲Gogoro在2015年發跡，也是台灣發展較早的電動機車廠牌，在台灣開賣8年廣受好評。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）

記者張嘉哲/綜合報導

Gogoro在2015年發跡，也是台灣發展較早的電動機車廠牌，在台灣開賣8年廣受好評，奠定電動機車龍頭的地位。不過近日Gogoro遇到問世以來的「最大災難」，就是電池老舊斷電的問題，不少車主天天發文分享災情，不管是通勤還是外出，都有人直接卡在路邊，讓不少車主苦不堪言，互相分享3招自救解法，如果同樣遇到電池問題的車主們可以先嘗試看看，最後不行再致電客服專線。

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近日在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」貼文當中，已經從昔日討論車體零件、分享交車喜悅的貼文大轉變，每天都有許多Gogoro車主發文分享自己「斷電奇遇記」，不是要出門的時候，發現昨天剛換的電池沒電；不然就是騎在路上電池突然沒電、預估里程直接歸零等等，被車主調侃是「電池老舊應該是目前Gogoro最大的挑戰」。

▲Gogoro最近遇到「斷電潮」，不少車主騎到一半直接卡在路邊，本來換到滿電電池瞬間歸零，抱怨連連。（圖/Gogoro Club Taiwan）
▲Gogoro最近遇到「斷電潮」，不少車主騎到一半直接卡在路邊，本來換到滿電電池瞬間歸零，抱怨連連。（圖/Gogoro Club Taiwan）
而仔細觀看社團內的斷電情況，其實都是大同小異，不少車主也分享幾個「自救方法」，都有不少人實測成功，《NOWnews》也實際統整之後提供給Gogoro車主參考，如果仍然是行不通的話，建議還是回到原廠給技師檢修，看看是否車子的零件出問題。

🟡遇到Gogoro無法啟動、斷電、里程歸零自救法

先將電池提起之後重新放回，或者是將2顆電池交換位置（多試幾次）；而如果是正巧就在充電站無法發動，或是距離充電站較進位置，建議直接手提電池到充電站換一組新電池。

▲事實上，Gogoro目前市面上有三代電池可以做更換，業者表示「所有的電池都是兼容的」。（圖/NOWnews攝）
▲如果遇到Gogoro斷電問題，可以打開車廂將電池重新放置或者交換放置試看看。（圖/NOWnews攝）
🟡換電站尋找「超級充電站」！多使用二、三代電池

由於第一代電池在Gogoro開賣就開始使用，至今已經有8年之久，老舊問題相對嚴重，車主可以利用APP「Gogoro Network APP」或者到「Gogoro官網」查詢，查找住家附近是否有「超級充電站」駐點，並且更換到二、三代電池，有別於一般的換電站，「超級電池交換站」提供超過100顆的電池，換到的電池品質相對滿電率高，不易故障。

▲Gogoro從2020年開始建置「超級換電站」，目前還持續擴建當中，在許多縣市都已經有進駐該種站別，以紓緩換電熱區的壓力。（圖/Gogoro提供）
▲Gogoro從2020年開始建置「超級換電站」，目前還持續擴建當中，在許多縣市都已經有進駐該種站別，以紓緩換電熱區的壓力。（圖/Gogoro提供）
🟡Gogoro拋錨完全無法啟動、打開車廂

請撥打官方客服專線「0800-365-996」，客服中心將會派車進行道路救援，若因保固外或是人為因素有救援需求，配合拖吊業者TMS全鋒事業之基本拖吊收費標準為市區平日1500元，夜間或假日2000元，車主要特別注意。

不過，上述提到解決無法啟動、斷電的自救方法，很可能只能夠應急，建議民眾如果經常遇到該種狀況，處理完之後，可以先回原廠檢修自己的車體是否有問題，以確保之後即便換到優良電池的行車安全哦！

面對最近「排山倒海」的電池老舊問題反應，Gogoro其實也有動作，目前已經成立專案小組調查處理當中，不少車主在社團中反應全台灣各地的充電站有問題時，也會立刻獲得員工出面回應，並且通報修理！過去Gogoro一直都是台灣電車最大宗的品牌，這次該如何面臨開賣8年遇到的「電池災難潮」，挽回車主們對其信心，想必也是一大課題。

▲近日大批車主遇到Gogoro電池老舊問題，經常電池電量都還沒消耗完，突然呈現歸零的狀態。（圖/Gogoro Ciub Taiwan）
▲近日大批車主遇到Gogoro電池老舊問題，經常電池電量都還沒消耗完，突然呈現歸零的狀態。（圖/Gogoro Ciub Taiwan）

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