Gogoro騎8年遇「最大災難」！一堆人卡在路邊　車主推3招先自救

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而仔細觀看社團內的斷電情況，其實都是大同小異，不少車主也分享幾個「自救方法」，都有不少人實測成功，《NOWnews》也實際統整之後提供給Gogoro車主參考，如果仍然是行不通的話，建議還是回到原廠給技師檢修，看看是否車子的零件出問題。
🟡遇到Gogoro無法啟動、斷電、里程歸零自救法
先將電池提起之後重新放回，或者是將2顆電池交換位置（多試幾次）；而如果是正巧就在充電站無法發動，或是距離充電站較進位置，建議直接手提電池到充電站換一組新電池。
🟡換電站尋找「超級充電站」！多使用二、三代電池
由於第一代電池在Gogoro開賣就開始使用，至今已經有8年之久，老舊問題相對嚴重，車主可以利用APP「Gogoro Network APP」或者到「Gogoro官網」查詢，查找住家附近是否有「超級充電站」駐點，並且更換到二、三代電池，有別於一般的換電站，「超級電池交換站」提供超過100顆的電池，換到的電池品質相對滿電率高，不易故障。
🟡Gogoro拋錨完全無法啟動、打開車廂
請撥打官方客服專線「0800-365-996」，客服中心將會派車進行道路救援，若因保固外或是人為因素有救援需求，配合拖吊業者TMS全鋒事業之基本拖吊收費標準為市區平日1500元，夜間或假日2000元，車主要特別注意。
不過，上述提到解決無法啟動、斷電的自救方法，很可能只能夠應急，建議民眾如果經常遇到該種狀況，處理完之後，可以先回原廠檢修自己的車體是否有問題，以確保之後即便換到優良電池的行車安全哦！
面對最近「排山倒海」的電池老舊問題反應，Gogoro其實也有動作，目前已經成立專案小組調查處理當中，不少車主在社團中反應全台灣各地的充電站有問題時，也會立刻獲得員工出面回應，並且通報修理！過去Gogoro一直都是台灣電車最大宗的品牌，這次該如何面臨開賣8年遇到的「電池災難潮」，挽回車主們對其信心，想必也是一大課題。