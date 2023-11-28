東京佛心拉麵「1碗22元」！暌違12年再開幕 老闆承諾永遠不漲價
在各國物價飛漲的這個年代，竟然能吃到一碗「新台幣22元」的拉麵！近期在日本東京八王子市，有一間超級便宜的拉麵店重新開幕，一碗拉麵只賣日幣100圓（折合新台幣22元），老闆青木崇浩還開口承諾表示：「永遠不漲價」。
記者潘毅／綜合報導
這幾天在日本東京的八王子市，明明有間拉麵店還沒開始營業，店門口卻已經大排長龍，這現象吸引了好幾間電視台前往現場進行採訪報導，一問現場顧客才得知，原來是當地的老拉麵店重新開幕，甚至有人為此，一早7點就抵達現場等候。
據了解這間「100圓拉麵店」，早在1970年代時就已開幕，主打招牌就是100日圓的醬油拉麵，雖然配料簡單，但是價格超實惠，因此成為許多在地人、學生族群每週必吃的美食，是八王子市許多人記憶中的老味道。不過在12年前，這間拉麵店突然宣布停業，當時也引發大批在地人不捨。沒想到時隔12年，「100圓拉麵店」卻傳出復活消息，而且價格還跟以前一樣完全相同，老顧客們開幕吃完後，也紛紛表示味道跟過往完全沒變，十分感動。
現年47歲的老闆青木貴宏，過去也是前代「100圓拉麵店」的常客，因為自己太過懷念過往滋味，才決定重啟經營，還原記憶中的味道。不過10年之前與現在的物價也無法相提並論，因此青木只能用各種方法壓低成本，例如減少叉燒的份量、自製麵條等，且100圓醬油拉麵目前計畫平日限量100份、假日200份。
青木貴宏也表示，100日圓醬油拉麵並非一段時間的促銷手段，而是永遠都會存在的品項，希望可以將其存續成為現代特色，視為當地文化的一部分保留下來。