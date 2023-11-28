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緬甸打詐只是前奏！中國出手恐有謀劃　西方專家揭真正目的

▲西方的專家認為緬甸電詐集團已深耕多年，中國突然「硬起來」打詐，背後恐有更深的用意。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲西方的專家認為緬甸電詐集團已深耕多年，中國突然「硬起來」打詐，背後恐有更深的用意。（示意圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

緬甸北方陷入內戰，而中國則藉著「打擊詐騙」的名義從中默默介入，引起國際社會關注。西方的專家認為緬甸電詐集團已深耕多年，中國突然「硬起來」打詐，背後恐有更深的用意。而緬北各少數民族傳統地方武裝對緬甸軍政府的挑戰，可能導致軍政府的崩解，東南亞局勢將重新洗牌。

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西方專家指出，緬甸北方詐騙園區過去是「一帶一路」下衍生出的爛局，大規模園區的經費甚至是中資，電詐集團深耕多年，媒體和民間影片也已流傳許久，除了喊喊「打擊詐騙」的口號外，從未見中國回應，如今中國卻一反常態派兵打詐，十分不尋常。

西方專家分析，中國打擊電詐只是煙霧彈之一，真正的目的是協助親中的果敢同盟軍重新掌控緬北，以獲得經由緬甸通往印度洋的出海口，作為麻六甲海峽遭西方國家封鎖後的備用替代。

過去緬甸北方由軍閥分治，其中最知名的是果敢族大老彭家聲，人稱「果敢王」，曾與國民政府軍隊及緬甸共產黨都有淵源，擁有龐大的武裝力量，2009年彭家聲手下大將白所成倒戈，叛變後跟緬甸軍方合作，在果敢地區開設賭場並經營販毒，以及電信詐騙與器官買賣等黑色產業鏈。當時包括白所成在內有所謂緬北四大家族，然而實際上的各路軍閥勢力約有十多個，他們從非法產業獲得的暴利，拿出一部份給緬甸軍方當作保護費，也因此果敢詐騙園區的業者囂張跋扈，視法律為無物。

▲緬甸反叛軍於22日清晨開始對果敢老街發動進攻，並在無人機上設置迫擊砲彈。（圖／翻攝自臉書）
▲緬甸反叛同盟軍擁有特種部隊的多種現代化武器，背後恐怕有強國撐腰。（圖／翻攝自臉書）
2022年彭家聲去世，他的兒子彭德仁接班，近期便是他聯合幾個部隊組成「三兄弟聯盟」，再度打回果敢地區。有趣的是，部隊領導高層還擁有最新款的華為手機，以及各種特種部隊的現代化武器，包括火箭炮、夜視鏡、導引砲彈、衛星電話，完全不像深耕山林多年的落後部隊，背後有誰撐腰可說是昭然若揭。

不過，美國國際事務專家也認為中國政府雖然幫助果敢同盟軍，但也無意讓緬甸軍政府垮台，因為恢復緬甸的民主政府對中共也沒有好處，它目前只打算讓親中勢力重返緬甸北方，並穩定中緬邊境安全，以恢復貿易之路。

根據《南華早報》，果敢同盟軍近日宣布已控制多個中緬邊界的要塞和關口，中國政府則呼籲雙方停火，解放軍南部戰區25日起在中緬邊境舉行「實戰化演訓活動」，檢驗快速機動、邊境封控、火力打擊能力，以「堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全」。

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