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必勝客「蝦趴比薩蛋糕」開箱！吹蠟燭慶生　鐵粉敲碗：想吃聖誕樹

▲必勝客2023年壓軸聯名蝦皮購物雙12「必勝蝦趴比薩蛋糕」開箱，「經典海鮮＋美式臘腸」海陸雙層披薩，貼心附贈金色生日蠟燭秒慶生，引鐵粉敲碗「期待聖誕樹披薩」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客2023年壓軸聯名蝦皮購物雙12「必勝蝦趴比薩蛋糕」開箱，「經典海鮮＋美式臘腸」海陸雙層披薩，貼心附贈金色生日蠟燭秒慶生，引鐵粉敲碗「期待聖誕樹披薩」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

必勝客2023年壓軸聯名蝦皮購物雙12打造「必勝蝦趴比薩蛋糕」，《NOWnews今日新聞》記者幫大家搶先開箱雙層披薩生日蛋糕，「經典海鮮＋美式臘腸」海陸雙享，吃起來就是理想口味正常發揮，沒想像中那般搞怪玩食物，還貼心附贈金色蠟燭一秒慶生，直接分開成兩顆披薩也很容易。難怪網友笑稱「感覺已經沒有什麼可以阻止必勝客了」，還有鐵粉敲碗「期待聖誕樹披薩」。

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必勝客模仿生日蛋糕造型，首創「必勝蝦趴比薩蛋糕」，即日起至12月12日於全台門市販售。在9吋「美式臘腸」小披薩上、直接堆疊6吋個人「經典海鮮」披薩，海陸雙層披薩外圈都使用珍珠起司點綴，一烤就像鮮奶油般，融化成護城河的模樣。

▲喜愛起司的民眾可以嚐鮮必勝客「蝦趴比薩蛋糕」，雙層珍珠起司融化成披薩護城河。（圖／記者蕭涵云攝）
▲喜愛起司的民眾可以嚐鮮必勝客「蝦趴比薩蛋糕」，雙層珍珠起司融化成披薩護城河。（圖／記者蕭涵云攝）
「必勝蝦趴比薩蛋糕」即使外送到家也維持得相當完整，蛋糕下層「美式臘腸」披薩表面烤成焦焦脆脆的口感，再疊上「經典海鮮」披薩，上下層可以直接分開成兩顆披薩，不用擔心食物會混在一起吃的感覺。

▲蛋糕下層的9吋「美式臘腸」小披薩，表面烤成焦焦脆脆的口感，再疊上6吋個人「經典海鮮」披薩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蛋糕下層的9吋「美式臘腸」小披薩，表面烤成焦焦脆脆的口感，再疊上6吋個人「經典海鮮」披薩。（圖／記者蕭涵云攝）
放滿鮮蝦、花枝、莫扎瑞拉起司等經典配料的海鮮口味，搭配經典美式臘腸，還有滿滿融化成披薩護城河的珍珠起司，相融在一起，全都是披薩控印象中的理想味道，討喜不出錯。

▲必勝客開賣「必勝蝦趴比薩蛋糕」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客開賣「必勝蝦趴比薩蛋糕」。（圖／記者蕭涵云攝）
而必勝客特別打造的蛋糕盒不只寫上HAPPY BIRTHDAY祝福，還貼心附贈金色蠟燭，一秒就能唱歌慶生許願望。難怪網友笑稱「感覺已經沒有什麼可以阻止必勝客了」，還有鐵粉不滿足地敲碗「期待聖誕樹披薩」。

▲必勝客「蝦趴比薩蛋糕」299元秒慶生。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客「蝦趴比薩蛋糕」花個299元秒慶生。（圖／記者蕭涵云攝）
而SUBWAY則是期間限定推出Melt系列新品第一彈「濃郁系披薩堡 Pizza Melt Sub」，像是把經典義大利披薩直接放入潛艇堡中，「濃郁系披薩堡 Pizza Melt Sub」使用道地義式煙燻臘腸、義式辣香腸及 SUBWAY 升級回歸的獨家秘制義大利番茄醬，搭配香Q火焰烤餅、雙份起司及培根、洋蔥、青椒、黑橄欖等蔬菜一起熱烤，期間還推出台灣獨家、甜中帶鹹辣的現烤「麻辣餅乾」，2023年11月29日至2024年1月9日售完為止。

▲期間限定「六吋潛艇堡」149元可免費升級火焰烤餅，售完為止。（圖／SUBWAY 提供）
▲期間限定「六吋潛艇堡」149元可免費升級火焰烤餅，售完為止。（圖／SUBWAY 提供）
受車銀優粉絲關注的寵粉活動第二波，11月29日至12月26日於全台SUBWAY餐廳，單筆消費滿 299元 即可獲得一組限量車銀優相片小卡，每組兩張共有 2 組選擇，分別於11月29日至12月12日及12月13日至12月26日贈送，數量有限，送完為止。

▲期間限定「車銀優限量珍藏相片小卡」，限時限量，送完為止。（圖／SUBWAY提供）
▲期間限定「車銀優限量珍藏相片小卡」，限時限量，送完為止。（圖／SUBWAY提供）

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