獨／管罄倪安東「挺過感情風暴」後媽超會教 曝神隊友扛父母壓力
管罄與倪安東挺過感情風波，兩人因為愛犬小菲離世而決定結婚，她為新電影《少男少女》接受《NOWnews今日新聞》專訪，曝光成為後媽貫徹小孩「生命教育」的過程，也提到老公倪安東對自己爸媽很有一套，像是「神隊友」一樣，成為家人間的潤滑劑。
記者黃雅琪／專訪
管罄的15歲愛犬小菲在2021年底離世，成為她下定決心嫁給倪安宮的關鍵：「即便我們會辛苦或痛苦，可是我們會想要做，對對方最好的決定！」兩人誓言在抵達生命終點時，要簽下「放棄急救同意書」放對方離開人間。管罄看透生死，也將「生命教育」貫徹到繼女身上，小朋友與過世的狗狗有很深的羈絆，擔心立刻養下一隻狗狗會讓她覺得「生命是可以替代的」，因此夫妻倆花費許多時間教導正確觀念，才開始養另一隻狗狗嚼嚼，小朋友也變得更懂事，懂得幫忙清理狗糞便。
進入婚姻後，管罄認為差別最大的是與彼此家人的相處：「我爸爸、媽媽覺得他（倪安東）是我們自己的人這種感覺！」像是她與爸媽外出用餐時，只要倪安東沒有去，爸爸會想要打包美食給他，媽媽則會一直問：「怎麼沒有來？」管罄打趣說：「好像不是很在乎我，他在我們家比較受歡迎！」能否視對方爸媽為自己家人，是管罄認為結婚的關鍵點：「對自己爸媽有時候沒那麼有耐心，可是他就可以換個角度去看這件事情，或是他就會說『沒事！這個我去跟媽媽講就好了。』」主動當起「神隊友」扛壓力。
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