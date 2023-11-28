台灣「交通最危險縣市」曝光！2023台南暫居第二 第一死傷數飆升
台灣的道路交通亂象，在近年來越來越受到重視，政府機關祭出重罰，希望能改善「行人地獄」汙名。不過近期就有民眾發現，自己南下到台南工作，卻發現當地交通亂象叢生，不禁感嘆「台南車禍死傷率好像很高」，貼文引發討論，而真實數據也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發起討論，提到自己開車到下台南工作，第一天就目睹三起嚴重交通事故，且不約而同都是小客車撞到鬼切機車，而他親身駕駛的體驗，也認為「不時會遇到亂切亂鑽的駕駛」，不禁好奇為何台南特別多車禍。貼文引發網友熱議，其實重視交通路權的網紅「Cheap」，就曾在今年8月底時點名台南：「把慢車道當停車場，台南的交通真的很亂，交通事故死傷第一，真的沒冤枉你」。
但若查看最新數據，目前交通最危險的縣市則暫時換人當了，據交通部路政及道安司「道安資訊查詢網」指出，2023年1至8月已經發生26萬8330件交通事故，死亡人數（30日內）高達1991人，受傷人數為35萬9088人，各縣市每十萬人死傷數資料中，台中市以2232人成為第一，第二名台南則為2179人暫居第二，第三名則是屏東縣的1960人，第四名為新竹市1856人，第五名為花蓮縣1855人；每十萬人死傷數最少的，則是離島金門593人，本島部分則是台北市的865人。
翻開過往數據，可發現2021年、2022年每十萬人死傷數統計中，台南市分別以2961人、3226人，兩度蟬聯全年度第一。而2022年1至8月的同期數據中，台中市每十萬人死傷數則是1304人，但到了今年的1至8月，該數據卻大飆升至2232人，這也讓台中市超越了台南，目前暫居2023年「交通最危險縣市」第一名。