快拿身份證！對中「50」或1973年出生 繼光香香雞免費吃限1000份
月底開吃繼光香香雞大放送！今（29）日一日快閃限定，至繼光香香雞全台門市出示身份證，與「香香雞同 1973 年出生」或「身份證字號對中 50 連號數字」，就能免費兌換「香香炸雞中份」乙份，限1000份。而拿坡里炸雞專賣店「六塊雙饗炸雞桶」特價211元、「兩桶六塊雙饗炸雞」特價399元，優惠剩倒數2天。
記者蕭涵云/綜合報導
📌繼光香香雞免費！身份證對中「50」或1973年出生開吃
繼光香香雞11月29日今一日快閃限定，至繼光香香雞全台門市出示身份證，與「香香雞同 1973 年出生」或「身份證字號對中 50 連號數字」，就能免費兌換「香香炸雞中份」乙份；西門店、中山旗艦店、南紡店額外加碼限量各 100 份，全台共限量 1000 份，限 12:00～15:00 兌領完畢。
📌拿坡里「6塊炸雞桶」199元、2桶389元 牛肉麵披薩159元
即日起至11月30日，拿坡里炸雞專賣店「六塊雙饗炸雞桶」特價211元（原價330元），「兩桶六塊雙饗炸雞」特價399元（原價660元），優惠只剩倒數2天。
最新的拿坡里x三商巧福「原汁牛肉麵披薩」也有優惠！即日起拿坡里披薩門市，還可享外帶大披薩特價299元（原價359元）、小披薩特價199元（原價259元）優惠；12月11日前凡持有拿坡里DM截角，還可至三商巧福門市，享有原汁牛肉麵套餐特價159元（原價215元）。