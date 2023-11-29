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肯德基4款「買一送一」！雞塊蛋撻下午茶99元　5塊炸雞桶套餐299

▲肯德基雙12購物節大推4款「買一送一」、3款下午茶套餐99元爽吃雞塊＋蛋撻，5組個人獨享餐殺57折，雙人5塊炸雞桶套餐299元。拿出身份證繼光香香雞今免費送炸雞好康情報一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基雙12購物節大推4款「買一送一」、3款下午茶套餐99元爽吃雞塊＋蛋撻，5組個人獨享餐殺57折，雙人5塊炸雞桶套餐299元。拿出身份證繼光香香雞今免費送炸雞好康情報一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

聖誕節前，肯德基先備戰雙12購物節！12月1日至12月12日，大推4款「買一送一」優惠都銅板價50元有找，3款下午茶套餐99元爽吃雞塊＋蛋撻，5組個人超爽獨享餐下殺57折，還幫大家準備「雙人經濟學」省錢大作戰，5塊炸雞桶套餐才299元。超狂14款折扣攻略一次告訴你。繼光香香雞今（29）日一日快閃限定，出示身份證，與「香香雞同 1973 年出生」或「身份證字號對中 50 連號數字」，免費兌換香香炸雞中份乙份。

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📌4款「買一送一」銅板價50元有找！爽吃上校雞塊買4送4
◾️「40566」玉米濃湯(小) 買一送一
◾️「40567」風味雞汁飯 買一送一
◾️「40457」4塊上校雞塊 買一送一
◾️「40460」草莓起司冰淇淋大福 買一送一

📌3款下午茶套餐99元！爽吃「雞塊＋蛋撻」
◾️「40588」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋草莓起司冰淇淋大福＋無糖茉莉綠茶(小) 99元
◾️「40463」4塊上校雞塊＋小薯＋雙色轉轉QQ球＋無糖茉莉綠茶(小) 99元
◾️「40464」中薯＋原味蛋撻＋雙色轉轉QQ球＋冰檸檬紅茶(中) 99元

▲肯德基慶祝悠遊付上線祭出獨家回饋，「買一送一」隱藏優惠代碼被挖出，幸福點心盒39元爽吃「蛋撻＋薯條」！（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基雙11優惠低至5折！4款「買一送一」優惠都銅板價50元有找，3款下午茶套餐99元爽吃雞塊＋蛋撻！（圖／記者蕭涵云攝）
📌5組「個人超爽獨享餐」下殺57折！122元起吃飽飽
◾️「40589」2塊咔啦脆雞＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 122元
◾️「40590」青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 122元
◾️「40484」紐奧良烤腿堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋百事可樂(小) 149元
◾️「40533」咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小) 149元
◾️「40591」剝皮辣椒紙包雞＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小) 189元

📌雙人「5塊炸雞桶」套餐砍半價！299元加倍省荷包
◾️「40592」5塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋2顆原味蛋撻＋2杯冰檸檬紅茶(小) 299元
　 12月6日至12月8日開放預購，12月9日至12月12日正式販售
◾️「50390」4塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋蛋撻禮盒＋2杯可樂(中) 399元（可適用外送）

▲雙人「5塊炸雞桶」套餐砍半價！299元加倍省荷包。（圖／肯德基提供）
▲雙人「5塊炸雞桶」套餐砍半價！299元加倍省荷包。（圖／肯德基提供）
📌繼光香香雞免費！身份證對中「50」或1973年出生開吃
繼光香香雞11月29日今一日快閃限定，至繼光香香雞全台門市出示身份證，與「香香雞同 1973 年出生」或「身份證字號對中 50 連號數字」，就能免費兌換「香香炸雞中份」乙份；西門店、中山旗艦店、南紡店額外加碼限量各 100 份，全台共限量 1000 份，限 12:00～15:00 兌領完畢。

▲228連假搶商機，繼光香香雞點套餐即贈人氣炸物，限5天吸客。（圖／業者提供）
▲身份證對中「50」或1973年出生，免費吃繼光香香雞。（圖／業者提供）

最便宜速食優惠一次整理！肯德基炸雞、蛋撻1元　麥當勞薯條10元

肯德基「皮蛋蛋撻」倒數7天停售！隱藏優惠　鐵粉認：冷掉也好吃

快拿身份證！對中「50」或1973年出生　繼光香香雞免費吃限1000份

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