肯德基4款「買一送一」！雞塊蛋撻下午茶99元　5塊炸雞桶套餐299

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◾️「40566」玉米濃湯(小) 買一送一
◾️「40567」風味雞汁飯 買一送一
◾️「40457」4塊上校雞塊 買一送一
◾️「40460」草莓起司冰淇淋大福 買一送一
📌3款下午茶套餐99元！爽吃「雞塊＋蛋撻」
◾️「40588」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋草莓起司冰淇淋大福＋無糖茉莉綠茶(小) 99元
◾️「40463」4塊上校雞塊＋小薯＋雙色轉轉QQ球＋無糖茉莉綠茶(小) 99元
◾️「40464」中薯＋原味蛋撻＋雙色轉轉QQ球＋冰檸檬紅茶(中) 99元
📌5組「個人超爽獨享餐」下殺57折！122元起吃飽飽
◾️「40589」2塊咔啦脆雞＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 122元
◾️「40590」青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 122元
◾️「40484」紐奧良烤腿堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋百事可樂(小) 149元
◾️「40533」咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小) 149元
◾️「40591」剝皮辣椒紙包雞＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小) 189元
📌雙人「5塊炸雞桶」套餐砍半價！299元加倍省荷包
◾️「40592」5塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋2顆原味蛋撻＋2杯冰檸檬紅茶(小) 299元
12月6日至12月8日開放預購，12月9日至12月12日正式販售
◾️「50390」4塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋蛋撻禮盒＋2杯可樂(中) 399元（可適用外送）
📌繼光香香雞免費！身份證對中「50」或1973年出生開吃
繼光香香雞11月29日今一日快閃限定，至繼光香香雞全台門市出示身份證，與「香香雞同 1973 年出生」或「身份證字號對中 50 連號數字」，就能免費兌換「香香炸雞中份」乙份；西門店、中山旗艦店、南紡店額外加碼限量各 100 份，全台共限量 1000 份，限 12:00～15:00 兌領完畢。