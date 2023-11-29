CoCo椰奶摩摩恰恰「第二杯10元」！星巴克明「買一送一」數位體驗

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CoCo都可週三好友日，今天11月29日一日限定，推出甜蜜咀嚼控的最愛，椰奶摩摩恰恰(中)「第二杯10元」優惠！清香茉莉綠茶加入爽口椰奶，搭配Q彈西谷米、啵啵晶球、綿密芋泥，豐富口感滿足咀嚼控。
提醒大家，活動飲品甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限11月29日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克數位體驗「買一送一」爽喝27天！11月30日先領券
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！12月2日至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。