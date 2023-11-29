星巴克數位體驗「買一送一」爽喝27天！耶誕購物派對：全品項85折

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星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！12月2日至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌星巴克「全品項85折」耶誕購物派對
星巴克12月1日至12月12日，將推出「PARTY TIME! 經典且美好 耶誕購物派對」活動，可享「全品項85折」優惠（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）；活動當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得滿額贈「特大杯好友分享優惠券」一張（可累贈）。
提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；活動不適用於外送平台、行動預點服務。
📌CAFE IN 硬咖啡：Uber Eats 2款「買一送一」
Cafe IN 硬咖啡限定外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，丹寧藍風鈴冠軍拿鐵、丹寧藍風鈴莊園拿鐵都有「買一送一」！提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。
📌路易莎咖啡：Uber Eats 2款「買一送一」
路易莎咖啡限定外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，包括錫蘭紅茶、薰香綠茶、精選英式紅茶都有「買一送一」！提醒大家，以APP畫面標示參加分店及品項為準。