星巴克今「買一送一」滑手機先領券！3大咖啡、4大手搖飲都買1送1

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星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！12月2日至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。今天11月30日至12月1日可以先領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌CAFE IN 硬咖啡：Uber Eats 2款拿鐵「買一送一」
Cafe IN 硬咖啡限定外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，丹寧藍風鈴冠軍拿鐵、丹寧藍風鈴莊園拿鐵都有「買一送一」！提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。
📌路易莎咖啡：Uber Eats 2款飲品「買一送一」
路易莎咖啡限定外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，包括錫蘭紅茶、薰香綠茶、精選英式紅茶都有「買一送一」！提醒大家，以APP畫面標示參加分店及品項為準。
📌麻古茶坊：Uber Eats 2款手搖飲料「買一送一」
麻古茶坊限定外送平台Uber Eats「買一送一」好康，即日起至11月28日高山金萱茶「買一送一」、11月29日至12月5日蜜桃奶茶買一送一。提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。
📌得正：七週年聯名手搖飲料「買一送一」
七週年限定，即日起至12月5日，得正於實體門市、外送平台Uber Eats、你訂Nidin同步優惠，推出「檸檬美式春烏龍買一送一」好康。提醒大家，聯名商品限定回歸，每日售完為止。
📌CoCo都可：叫Foodpanda送2款「買一送一」優惠
CoCo都可即日起至12月4日，在foodpanda上獨家祭出秋冬限定日焙蕨餅奶茶(L)、莓果派對(L)「買一送一」優惠！最新黑糖蕨餅搭配熱賣日式焙奶茶、或酸甜莓果醬搭配清爽青茶與檸檬片，滿足手搖飲料控。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止。
📌樂法：Uber Eats 2款手搖飲料「買一送一」
樂法 Le Phare限定外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，林華泰鐵觀音奶茶、柳橙鮮綠都有「買一送一」！提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。