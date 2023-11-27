不可以色色！「鋼鐵香蕉」全球市占率第一　真實用途曝：家裡必備

星巴克「買一送一」！得正、麻古、樂法等5大手搖飲也「買1送1」

▲星巴克「買一送一」！得正、麻古、樂法等5大手搖飲也「買1送1」優惠一次告訴你，到店購買或用外送平台Uber Eats、foodpanda、foodomo都能划算喝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「買一送一」！得正、麻古、樂法等5大手搖飲也「買1送1」優惠一次告訴你，到店購買或用外送平台Uber Eats、foodpanda、foodomo都能划算喝。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

週一不憂鬱！《NOWnews今日新聞》幫大家準備好星巴克「買一送一」！得正、麻古、樂法等5大手搖飲也「買1送1」優惠一次告訴你，無論到店購買，或用外送平台Uber Eats、foodpanda、foodomo都能划算喝好康。

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📌星巴克「第二杯半價」有星冰樂！「買一送一」隱藏優惠
星巴克今起將推出「一起迎接美好冬日奇蹟 第二杯半價」優惠活動，11月27日至11月28日，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，可享「第二杯半價」優惠，這次優惠包含星冰樂！提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克foodomo限定，即日起至12月22日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），最划算的莫過於，特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），相當於那堤一杯只要75元、焦糖瑪奇朵一杯才85元，通通百元有找。

▲氣溫直降，手搖飲優惠改喝熱飲也好划算！星巴克「買一送一」連喝4天，再幫大家一次整理CoCo都可、TEA TOP等3大手搖飲也「買1送1」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲星巴克今起連2天「第二杯半價」有星冰樂！還有「買一送一」隱藏優惠。（圖／翻攝自星巴克FB）
📌得正：七週年聯名手搖飲料「買一送一」
七週年限定，即日起至12月5日，得正於實體門市、外送平台Uber Eats、你訂Nidin同步優惠，推出「檸檬美式春烏龍買一送一」好康。提醒大家，聯名商品限定回歸，每日售完為止。

▲得正七週年聯名手搖飲料「買一送一」。（圖／翻攝自得正FB）
▲得正七週年聯名手搖飲料「買一送一」。（圖／翻攝自得正FB）
📌麻古茶坊：Uber Eats​​​​​​​ 2款手搖飲料「買一送一」
麻古茶坊限定外送平台Uber Eats「買一送一」好康，即日起至11月28日高山金萱茶「買一送一」、11月29日至12月5日蜜桃奶茶買一送一。提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。

▲麻古茶坊升級回歸「芋見泥真好​​​​​​​」芋泥系列。（圖／麻古茶坊提供）
▲麻古茶坊升級回歸「芋見泥真好​​​​​​​」芋泥系列。（圖／麻古茶坊提供）
​​​​​​​📌樂法：Uber Eats​​​​​​​ 2款手搖飲料「買一送一」
樂法 Le Phare限定外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，林華泰鐵觀音奶茶、柳橙鮮綠都有「買一送一」！提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。

▲CoCo都可在外送平台Uber Eats，獨家2款手搖飲料「買一送一」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可在外送平台foodpanda，獨家2款手搖飲料「買一送一」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌CoCo都可：叫Foodpanda送2款「買一送一」優惠
CoCo都可即日起至12月4日，在foodpanda上獨家祭出秋冬限定日焙蕨餅奶茶(L)、莓果派對(L)「買一送一」優惠！最新黑糖蕨餅搭配熱賣日式焙奶茶、或酸甜莓果醬搭配清爽青茶與檸檬片，滿足手搖飲料控。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止。

▲知名手搖飲全台門市將在6/22到6/25，同步推出「桂花凍108」、「桂花凍蜜檸」有限條件買一送一的超狂優惠。（圖／TEA TOP提供）
▲TEA TOP新品仙楂 108「第二杯半價」。（圖／TEA TOP提供）
📌TEA TOP：仙楂108新上市「第二杯半價」
TEA TOP 第一味推出新品「仙楂 108」，以仙楂調和經典「108 茶王」打造微酸爽口的全新手搖飲料，南部地區門市限定，11月20日至11月27日「第二杯半價」優惠。


CoCo日式蕨餅奶茶「買一送一」！星巴克第二杯半價　迷客夏送機票

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