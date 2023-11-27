星巴克「買一送一」！得正、麻古、樂法等5大手搖飲也「買1送1」

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星巴克今起將推出「一起迎接美好冬日奇蹟 第二杯半價」優惠活動，11月27日至11月28日，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，可享「第二杯半價」優惠，這次優惠包含星冰樂！提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克foodomo限定，即日起至12月22日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），最划算的莫過於，特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），相當於那堤一杯只要75元、焦糖瑪奇朵一杯才85元，通通百元有找。
📌得正：七週年聯名手搖飲料「買一送一」
七週年限定，即日起至12月5日，得正於實體門市、外送平台Uber Eats、你訂Nidin同步優惠，推出「檸檬美式春烏龍買一送一」好康。提醒大家，聯名商品限定回歸，每日售完為止。
📌麻古茶坊：Uber Eats 2款手搖飲料「買一送一」
麻古茶坊限定外送平台Uber Eats「買一送一」好康，即日起至11月28日高山金萱茶「買一送一」、11月29日至12月5日蜜桃奶茶買一送一。提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。
📌樂法：Uber Eats 2款手搖飲料「買一送一」
樂法 Le Phare限定外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，林華泰鐵觀音奶茶、柳橙鮮綠都有「買一送一」！提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。
📌CoCo都可：叫Foodpanda送2款「買一送一」優惠
CoCo都可即日起至12月4日，在foodpanda上獨家祭出秋冬限定日焙蕨餅奶茶(L)、莓果派對(L)「買一送一」優惠！最新黑糖蕨餅搭配熱賣日式焙奶茶、或酸甜莓果醬搭配清爽青茶與檸檬片，滿足手搖飲料控。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止。
📌TEA TOP：仙楂108新上市「第二杯半價」
TEA TOP 第一味推出新品「仙楂 108」，以仙楂調和經典「108 茶王」打造微酸爽口的全新手搖飲料，南部地區門市限定，11月20日至11月27日「第二杯半價」優惠。