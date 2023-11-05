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星巴克「買一送一」星冰樂2杯6折！CoCo等3大手搖飲料也買一送一

▲星巴克咖啡「買一送一」、星冰樂「2杯6折」！CoCo都可、TEA TOP、再睡5分鐘等3大手搖飲料都有「買一送一」，春陽茶事則有「全品項7折」，優惠懶人包必收。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克咖啡「買一送一」、星冰樂「2杯6折」！CoCo都可、TEA TOP、再睡5分鐘等3大手搖飲料都有「買一送一」，春陽茶事則有「全品項7折」，優惠懶人包必收。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

秋老虎發威，全台氣溫飆破30度！《NOWnews今日新聞》幫大家整理好咖啡及手搖飲料「買一送一」優惠懶人包，這次星巴克不只買一送一，星冰樂還有「2杯6折」，CoCo都可、TEA TOP、再睡5分鐘等3大手搖飲料都有「買一送一」，春陽茶事輸入「優惠代碼」則有「全品項7折」好康。

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📌星巴克「買一送一」！星冰樂「2杯6折」
星巴克foodomo限定，即日起至12月22日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），最划算的莫過於，特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），相當於那堤一杯只要75元、焦糖瑪奇朵一杯才85元，通通百元有找。

星巴克全門市11月6日至11月7日，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，可享2杯6折優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。這次優惠不排除星冰樂！大家可以趁秋老虎的天氣划算開喝冰涼飲料。

▲星巴克耶誕杯先喝「買一送一」優惠！迷客夏、五桐號、Mr.Wish手搖飲料也都推出全新飲品及配料。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克最新「買一送一」、星冰樂「2杯6折​​​​​​​」優惠。（圖／台灣星巴克提供）
📌CoCo都可：珍珠奶茶「買一送一」　QQ奶茶「第二杯半價」
CoCo都可高雄大遠百店盛大開幕，即日起至11月5日限店「珍珠奶茶買一送一」優惠。提醒大家，每日限量50組數量有限，限到店自取參與，各優惠不併用。

CoCo都可雙11還與momo購物網合作「好禮即享券」，包括QQ奶茶(L)、莓果派對、百香雙響炮都有「第二杯半價」優惠；另外奶茶三兄弟、綠茶養樂多等人氣飲品也有特價。提醒大家，好禮即享券票券兌換期間至2024年1月31日；兩杯飲品限一次兌換完畢；部分門市未收取即享券，購買前請參閱不適用店點。

▲CoCo都可週三好友日，莓果派對「第二杯0元」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可限店「珍珠奶茶買一送一」；QQ奶茶「第二杯半價」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌TEA TOP：仙楂108新上市「買一送一」
TEA TOP 第一味推出新品「仙楂 108」，以仙楂調和經典「108 茶王」打造微酸爽口的全新手搖飲料，11月9日上市開喝， 南部地區門市限定，11月10日至11月12日新品「買一送一」優惠，11月20日至11月27日「第二杯半價」優惠。

為支持即將上映的國片《車頂上的玄天上帝》，TEA TOP推出到店消費集點、或選購指定飲品，即可「免費送電影票」；憑電影票根還可享招牌飲品「108 茶王」 折抵5元優惠。

▲TEA TOP仙楂108新上市「買一送一」。（圖／TEA TOP提供）
▲TEA TOP仙楂108新上市「買一送一」。（圖／TEA TOP提供）
📌再睡5分鐘：Uber Eats「棉被午茉綠買一送一」
再睡5分鐘即日起至11月7日，於Uber Eats外送平台祭出「棉被午茉綠買一送一」優惠；而且Uber One闆娘生日加碼，活動期間內，Uber One會員除了「棉被午茉綠買一送一」，再加碼「棉被日安紅買一送一」。

▲再睡5分鐘於Uber Eats外送平台上，推出「棉被午茉綠買一送一」。（圖／翻攝自再睡5分鐘 NAP TEA FB）
▲再睡5分鐘於Uber Eats外送平台上，推出「棉被午茉綠買一送一」。（圖／翻攝自再睡5分鐘 NAP TEA FB）
📌春陽茶事「全品項7折」
春陽茶事即日起至11月12日，於 foodpanda 訂購春陽茶事滿 250元，輸入折扣代碼「十一爽翻天」，再享「全品項 7 折」優惠。

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