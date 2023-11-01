奶茶控必喝！CoCo日焙珍珠奶茶「買一送一」　TEA TOP第二杯10元

我是廣告 請繼續往下閱讀
CoCo都可焙茶系列回歸，今天11月1日週三好友日一日限定，推出大家心心念念的日焙珍珠奶茶(大)「第二杯0元」！相當於「買一送一」好康，咀嚼控可不要錯過了。
提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限11月1日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌TEA TOP：竹香厚鮮奶「第二杯10元」！「1+1+1」雙杯免費加料100元
手搖飲料TEA TOP第一味新上市的「竹香厚鮮奶」，熱銷祭出回饋好康，將於今天11月1日當天晚上7點，於官方粉專Facebook釋出限量「竹香厚鮮奶第二杯10元」電子優惠券。
迎接雙11購物節，TEA TOP也推出「每週三三種味」優惠，11月1日至11月29日，每週三至門市購買A區飲品「108 茶王、招牌高山青、日月潭紅茶」任選 1 杯、B區飲品「當代雙 Q、靚奶茶、紅茶鮮奶茶」任選 1 杯及C區配料「桂花凍、茶凍、粉粿」任選 1 份，ABC 三區「1+1+1」只要100元！提醒大家，優惠僅限北北桃基地區門市，每人限購2組。