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星巴克「買一送一」倒數2天！再睡5分鐘「棉被午茉綠」也買一送一

▲星巴克數位體驗「買一送一」倒數2天；再睡5分鐘於Uber Eats外送平台上，祭出招牌「棉被午茉綠」也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克數位體驗「買一送一」倒數2天；再睡5分鐘於Uber Eats外送平台上，祭出招牌「棉被午茉綠」也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

飲料控把握最後「買一送一」優惠！星巴克數位體驗「買一送一」倒數2天；再睡5分鐘於Uber Eats外送平台上，祭出招牌「棉被午茉綠買一送一」！加碼10月31日前下午時段，身份證字號對中「3、7」任1碼，可享翰林茶館熊貓珍奶特大杯「買一送一」。

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📌星巴克：數位體驗「買一送一」倒數2天
星巴克ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗，即日起至10月31日，完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，包括最划算的「買一送一」、「第2杯半價」等好康折扣，通通有機會抽到。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至11月2日；每日兌換時間為11:00-20:00。

提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

▲星巴克花蓮理想門市祭出開幕限定優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克數位體驗「買一送一」倒數2天，抽獎至10月31日，最後兌換至11月2日。（圖／記者蕭涵云攝）
📌再睡5分鐘：Uber Eats「棉被午茉綠買一送一」
再睡5分鐘即日起至11月7日，於Uber Eats外送平台祭出「棉被午茉綠買一送一」優惠；而且Uber One闆娘生日加碼，活動期間內，Uber One會員除了「棉被午茉綠買一送一」，再加碼「棉被日安紅買一送一」。

▲再睡5分鐘於Uber Eats外送平台上，招牌「棉被午茉綠買一送一」。（圖／翻攝自再睡5分鐘 NAP TEA FB）
▲再睡5分鐘於Uber Eats外送平台上，招牌「棉被午茉綠買一送一」。（圖／翻攝自再睡5分鐘 NAP TEA FB）
📌翰林茶館：身份證對中「3或7」　熊貓珍奶「買一送一」
翰林茶館週年慶活動倒數，即日起至10月31日，翰林茶館每天12:00～18:00，對中身份證字號「3、7」任1碼，就能享有熊貓珍奶特大杯「買一送一」優惠；活動期間，每週末六日11:00～20:00，直接爽喝「熊貓珍奶第二杯半價」好康。提醒大家，熊貓珍奶僅限奶精，每人每次限購最多兩組。

▲228連假賺好康！《NOWnews今日新聞》幫大家整理好康青龍「買1送1」、翰林茶館國宴珍奶「第2杯半價」、cama café「plantica花咖」現折10元、85度C大杯咖啡系列「買2送1」等8家咖啡、手搖飲優惠懶人包。（圖／翻攝自翰林茶館FB）
▲身份證對中「3或7」，指定時段喝翰林茶館熊貓珍奶「買一送一」。（圖／翻攝自翰林茶館FB）

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