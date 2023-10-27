CoCo、迷客夏等3大手搖飲料「奶茶買一送一」！星巴克也買一送一

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CoCo都可快樂週五推出快閃優惠，今天10月27日一日限定，推出沐春風 輕乳茶(中)、日落錫蘭 輕乳茶(中)「第二杯0元」，相當於「買一送一」好康！將絲滑鮮奶搭配進口奶油、加入花香茶底，製成全新輕乳茶，奶茶控不可錯過。
提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；茶色生香專屬紙杯、增香吸管數量有限送完為止；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限10月27日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌翰林茶館：身份證對中「3或7」 熊貓珍奶「買一送一」
翰林茶館週年慶活動倒數，即日起至10月31日，翰林茶館每天12:00～18:00，對中身份證字號「3、7」任1碼，就能享有熊貓珍奶特大杯「買一送一」優惠；活動期間，每週末六日11:00～20:00，直接爽喝「熊貓珍奶第二杯半價」好康。提醒大家，熊貓珍奶僅限奶精，每人每次限購最多兩組。
📌迷客夏：指定門市不限金額消費贈「買一送一」券
迷客夏歡慶台中十甲店改裝新開幕，今10月27日最後一天，到店單筆消費不限金額 即贈送「同品項買一送一」券（每日限量100張）；外送單筆消費滿200元，即贈送4張10元折價券（限電話外送/迷點外送，外送平台不適用）。
📌TEA TOP：竹香厚鮮奶「第二杯10元」！「1+1+1」雙杯免費加料100元
手搖飲料TEA TOP第一味10月新上市的「竹香厚鮮奶」，熱銷祭出回饋好康，將於11月1日當天晚上7點，於官方粉專Facebook釋出限量「竹香厚鮮奶第二杯10元」電子優惠券。
迎接雙11購物節，TEA TOP也推出「每週三三種味」優惠，11月1日至11月29日，每週三至門市購買A區飲品「108 茶王、招牌高山青、日月潭紅茶」任選 1 杯、B區飲品「當代雙 Q、靚奶茶、紅茶鮮奶茶」任選 1 杯及C區配料「桂花凍、茶凍、粉粿」任選 1 份，ABC 三區「1+1+1」只要100元！提醒大家，優惠僅限北北桃基地區門市，每人限購2組。
📌星巴克：數位體驗「買一送一」倒數5天
星巴克ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗，即日起至10月31日，完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，包括最划算的「買一送一」、「第2杯半價」等好康折扣，通通有機會抽到。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至11月2日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。