CoCo「QQ奶茶第二杯10元」！星巴克及3大手搖飲料「買一送一」

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CoCo都可週三好友日，今天10月25日一日限定，推出咀嚼控必喝的QQ奶茶(大)「第二杯10元」！喜歡嚼嚼口感的粉絲，不可錯過的小芋圓及小地瓜圓秋冬回來了。
提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限10月25日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克：數位體驗「買一送一」喝到10月底
星巴克ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗，即日起至10月31日，完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，包括最划算的「買ㄧ送一」、「第2杯半價」等好康折扣，通通有機會抽到。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至11月2日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌魚池貳壹：Uber Eats指定分店與品項「買一送ㄧ」
魚池貳壹配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠。經查，有魚池拾捌號紅茶、藍莓烏龍茶、藍莓紅茶、大葉蜜香紅茶等指定品項，可享買一送一優惠，民眾記得先確認好康條件再購買。
📌迷客夏：指定門市不限金額消費贈「買一送一」券
迷客夏歡慶台中十甲店改裝新開幕，即日起至10月27日，到店單筆消費不限金額 即贈送「同品項買一送一」券（每日限量100張）；外送單筆消費滿200元，即贈送4張10元折價券（限電話外送/迷點外送，外送平台不適用）。
📌功夫茶：玩「十八啦」免費喝「芭樂檸檬綠」
功夫茶推出選用100%純原汁製作的芭樂系列新品，除了「芭樂檸檬綠」，還推出沒有咖啡因的「芭樂輕檸」、「芭樂梅莎莎」供民眾選擇。
即日起至10月31日，結合諧音哽「C芭樂」=「十八啦」，到門市購買任一芭樂系列飲品，可擲骰子玩「十八啦」，擲出豹子（