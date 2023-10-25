今起慶祝萬聖節！全家拿鐵、7-11美式「買1送1」　霜淇淋也買1送1

CoCo「QQ奶茶第二杯10元」！星巴克及3大手搖飲料「買一送一」

▲CoCo都可週三好友日，祭出「QQ奶茶第二杯10元」優惠！星巴克及3大手搖飲料迷客夏、魚池貳壹、功夫茶也有「買一送一」好康。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）
▲CoCo都可週三好友日，祭出「QQ奶茶第二杯10元」優惠！星巴克及3大手搖飲料迷客夏、魚池貳壹、功夫茶也有「買一送一」好康。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

CoCo都可今（25）日週三好友日，祭出「QQ奶茶第二杯10元」優惠，咀嚼控必須要喝爆！星巴克數位體驗也有「買一送一」爽喝到10月底，加碼迷客夏、魚池貳壹、功夫茶3大手搖飲料「買一送一」好康。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌CoCo都可：QQ奶茶「第二杯10元」
CoCo都可週三好友日，今天10月25日一日限定，推出咀嚼控必喝的QQ奶茶(大)「第二杯10元」！喜歡嚼嚼口感的粉絲，不可錯過的小芋圓及小地瓜圓秋冬回來了。

提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限10月25日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可週三好友日12/7也有超人氣「珍珠鮮奶茶」買1送1優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可回歸小芋圓及小地瓜圓，週三好友日祭出「QQ奶茶第二杯10元」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌星巴克：數位體驗「買一送一」喝到10月底
星巴克ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗，即日起至10月31日，完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，包括最划算的「買ㄧ送一」、「第2杯半價」等好康折扣，通通有機會抽到。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至11月2日；每日兌換時間為11:00-20:00。

提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

▲星巴克「數位體驗」今（12）起連20天抽買一送一優惠券。到星巴克別再只點星冰樂，YTR推薦5款更值得喝的星巴克飲品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「數位體驗」抽買一送一優惠券喝到10月底（圖／記者蕭涵云攝）
📌魚池貳壹：Uber Eats指定分店與品項「買一送ㄧ」
魚池貳壹配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠。經查，有魚池拾捌號紅茶、藍莓烏龍茶、藍莓紅茶、大葉蜜香紅茶等指定品項，可享買一送一優惠，民眾記得先確認好康條件再購買。

▲迷客夏全新配料「糖蜜雙色小圓仔」。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏全新配料「糖蜜雙色小圓仔」。（圖／迷客夏提供）
📌迷客夏：指定門市不限金額消費贈「買一送一」券
迷客夏歡慶台中十甲店改裝新開幕，即日起至10月27日，到店單筆消費不限金額 即贈送「同品項買一送一」券（每日限量100張）；外送單筆消費滿200元，即贈送4張10元折價券（限電話外送/迷點外送，外送平台不適用）。

▲到功夫茶玩「十八啦」有機會免費喝「芭樂檸檬綠」。（圖／功夫茶提供）
▲到功夫茶玩「十八啦」有機會免費喝「芭樂檸檬綠」。（圖／功夫茶提供）
📌功夫茶：玩「十八啦」免費喝「芭樂檸檬綠」
功夫茶推出選用100%純原汁製作的芭樂系列新品，除了「芭樂檸檬綠」，還推出沒有咖啡因的「芭樂輕檸」、「芭樂梅莎莎」供民眾選擇。

即日起至10月31日，結合諧音哽「C芭樂」=「十八啦」，到門市購買任一芭樂系列飲品，可擲骰子玩「十八啦」，擲出豹子（三顆骰子點數皆相同），就可以免費喝「芭樂檸檬綠」，買一杯送一杯；只要參加，沒擲出豹子也可以獲得20元飲品折價券。

CoCo、迷客夏等3大手搖飲料「奶茶買一送一」！星巴克也買一送一

手搖飲料奶茶「第二杯10元」雙杯免費加料　7-11拿鐵「買一送一」

星巴克買1送1！星冰樂雙杯199隱藏優惠　2大手搖飲料也「買1送1」

必勝客、達美樂大披薩199元！德州美墨炸雞、拿坡里「買一送一」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞