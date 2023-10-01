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中秋烤肉最後一天！CoCo葡萄柚果粒茶「第二杯10元」　星巴克半價

▲中秋連假最後一天，烤肉必喝手搖飲料優惠，CoCo都可再祭出葡萄柚果粒茶「第二杯10元」好康！萬波島嶼紅茶「買一送一」、大苑子「買2送1」，星巴克外送「第二杯半價」。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）
▲中秋連假最後一天，烤肉必喝手搖飲料優惠，CoCo都可再祭出葡萄柚果粒茶「第二杯10元」好康！萬波島嶼紅茶「買一送一」、大苑子「買2送1」，星巴克外送「第二杯半價」。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

中秋連假最後一天，烤肉必喝手搖飲料優惠要把握，CoCo都可再祭出葡萄柚果粒茶「第二杯10元」好康！萬波島嶼紅茶麗雅烏龍「4杯100元」、中秋節「買一送一」、大苑子翡翠檸檬大杯「買2送1」，星巴克foodpanda、foodomo外送「第二杯半價」；再幫大家預告接下來手搖飲料優惠，清心福全藍莓醋大杯「現折5元」、功夫茶等手搖飲料免費喝。

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📌CoCo都可：葡萄柚果粒茶「第二杯10元」
CoCo都可中秋節連假加碼，今天10月1日一日限定，葡萄柚果粒茶(L)憑券享「第二杯10元」。提醒大家，甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限10月1日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可3款指定品項「買一送ㄧ」，5款純茶任選「4杯100元」。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
▲CoCo都可中秋連假優惠，加碼葡萄柚果粒茶「第二杯10元」。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
📌萬波島嶼紅茶：麗雅烏龍「4杯100元」　中秋節「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至10月10日國慶日，限門市現場購買、電話與你訂自取，推出大杯麗雅烏龍「4杯100元」優惠。提醒大家，僅供微糖少冰、無糖少冰選擇），每日限量供應，售完為止；料限當場一次領取，且不與其他優惠合併使用；台南三井店與其餘購買管道不適用。

慶祝中秋節，10月1日前只要戴著柚子帽前往萬波門市，不限金額消費任1飲品，即免費贈送中杯「白柚烏龍」1杯，提醒大家，贈品固定微糖少冰；同頂柚子帽限同1人配戴且僅供兌換一次，數量有限。

▲雙11超狂16家咖啡、手搖飲優惠懶人包秘笈！星巴克大人氣萬波限定大杯「金萱珍波粉11元」，春陽茶事TOP 5烏龍系列「買1送1」，序序茶「0元喝紅茶、1元喝珍奶」，初韻3款人氣手搖飲「加1元多1件」，大苑子鮮果咖啡「同品項第二杯11元」等。（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）
▲萬波島嶼紅茶大杯麗雅烏龍「4杯100元」，中秋節還有「買一送一」活動。（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）
📌星巴克：foodpanda、foodomo外送「第二杯半價」
星巴克國際咖啡日，於外送平台祭出指定品項「第二杯半價」，foodpanda即日起至10月3日，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的冷萃咖啡或特選那堤，可享第二杯半價優惠；foodomo即日起至10月3日，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的特選美式咖啡或咖啡密斯朵，可享第二杯半價優惠。

提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」及「客製化」服務；僅適用於透由外送平台提供外送服務之星巴克門市，不適用於門市現場點購。

▲暑假最後手搖飲料優惠！星巴克「買一送一」喝2天星冰樂！可不可熟成紅茶Uber Eats麥雪歐蕾買一送一；CoCo都可的布丁木瓜牛奶foodpanda第二杯5折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克foodpanda、foodomo外送「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌大苑子翡翠檸檬大杯「買21」
大苑子歡慶中秋連假，即日起至10月1日，加碼推出「翡翠檸檬」大杯「買2送1」，搭配烤肉超涮嘴。還有聯名Red Bull系列新品，百香果汁搭配香甜爽口的Red Bull蜜桃草莓風味能量飲，「Red Bull能量小搖百」也全新上市。

慶祝回歸銷售常勝軍「台灣鮮搾柳丁綠」，9月29日至10月25日於全台大苑子門市購買「台灣鮮搾柳丁綠」，還可獲得「柳柳大順粒，刮刮樂翻天」刮刮卡乙張，有機會抽中10元折抵、20元折抵、買一送一等獎項。

▲大苑子中秋節翡翠檸檬大杯「買2送1」。（圖／大苑子提供）
▲大苑子中秋節翡翠檸檬大杯「買2送1」。（圖／大苑子提供）
📌清心福全：藍莓醋大杯「現折5元」
清心福全推出期間限定優惠，10月2日至10月8日，藍莓醋大杯「現折5元」。酸酸甜甜口感搭配藍莓果香，呈現微紅淡紫的夢幻色澤，好喝又好拍，幫大家開工療癒一下。

▲清心福全推出藍莓醋大杯「現折5元」優惠。（圖／清心福全提供）
▲清心福全推出藍莓醋大杯「現折5元」優惠。（圖／清心福全提供）
📌功夫茶：玩「十八啦」免費喝「芭樂檸檬綠」
功夫茶推出選用100%純原汁製作的芭樂系列新品，除了「芭樂檸檬綠」，還推出沒有咖啡因的「芭樂輕檸」、「芭樂梅莎莎」供民眾選擇。

10月2日至10月31日，結合諧音哽「C芭樂」=「十八啦」，到門市購買任一芭樂系列飲品，可擲骰子玩「十八啦」，擲出豹子（三顆骰子點數皆相同），就可以免費喝「芭樂檸檬綠」；只要參加沒擲出豹子也可以獲得20元飲品折價券喔。

▲到功夫茶玩「十八啦」有機會免費喝「芭樂檸檬綠」。（圖／功夫茶提供）
▲到功夫茶玩「十八啦」有機會免費喝「芭樂檸檬綠」。（圖／功夫茶提供）

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