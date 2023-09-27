CoCo珍珠鮮奶茶「第二杯0元」！星巴克、萬波都「買一送一」

中秋節烤肉必喝！CoCo、萬波「4杯100元」　手搖飲料「買一送ㄧ」

▲中秋節烤肉必喝解渴手搖飲料！大家團圓一起喝量購優惠，CoCo都可、萬波島嶼紅茶「4杯100元」，幸福搖搖則祭出「買一送ㄧ」，大苑子也有「買二送一」好康。（圖／翻攝自萬波FB）
▲中秋節烤肉必喝解渴手搖飲料！大家團圓一起喝量購優惠，CoCo都可、萬波島嶼紅茶「4杯100元」，幸福搖搖則祭出「買一送ㄧ」，大苑子也有「買二送一」好康。（圖／翻攝自萬波FB）

記者蕭涵云/綜合報導

中秋節烤肉一定要配手搖飲料啊！團圓開烤大家一起喝量購優惠，包括CoCo都可、萬波島嶼紅茶都有「4杯100元」好康，新開手搖飲料「幸福搖搖」則祭出「買一送ㄧ」，大苑子也有「買二送一」，解渴又消暑。

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📌CoCo都可：5款純茶任選「4杯100元」
CoCo都可今天週三好友日，才祭出9月27日一日限定「珍珠鮮奶茶第二杯0元」，相當於「買一送一」好康！再幫大家挖出中秋連假優惠，即日起至9月29日日，限定都可訂線上點餐，5款純茶任選「4杯100元」優惠組合！共有紅/綠/青/伯爵果茶/焙韻鐵觀音(L)可選；不與其他優惠疊加使用。

▲CoCo都可響應「關於我可能讓你很意外的point」Facebook臉書熱潮，自揭老闆根本斜槓王，除了手搖飲、還曾經賣過火鍋及關東煮，最令大家訝異的是，曝光Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，才不是QOO，引來眾多網友笑說「以為是包子」！（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
▲CoCo都可推出5款純茶任選「4杯100元」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
📌萬波島嶼紅茶：麗雅烏龍「4杯100元」　中秋節「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至10月10日國慶日，限門市現場購買、電話與你訂自取，推出大杯麗雅烏龍「4杯100元」優惠。提醒大家，僅供微糖少冰、無糖少冰選擇），每日限量供應，售完為止；料限當場一次領取，且不與其他優惠合併使用；台南三井店與其餘購買管道不適用。

慶祝中秋節，9月29日至10月1日連3天，只要戴著柚子帽前往萬波門市，不限金額消費任1飲品，即免費贈送中杯「白柚烏龍」1杯，提醒大家，贈品固定微糖少冰；同頂柚子帽限同1人配戴且僅供兌換一次，數量有限。

▲雙11超狂16家咖啡、手搖飲優惠懶人包秘笈！星巴克大人氣萬波限定大杯「金萱珍波粉11元」，春陽茶事TOP 5烏龍系列「買1送1」，序序茶「0元喝紅茶、1元喝珍奶」，初韻3款人氣手搖飲「加1元多1件」，大苑子鮮果咖啡「同品項第二杯11元」等。（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）
▲萬波島嶼紅茶大杯麗雅烏龍「4杯100元」，中秋節還有「買一送一」活動。（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）
📌幸福搖搖：全新開幕慶「買一送一」
肉多多火鍋新開手搖飲料店！「幸福搖搖」插旗西門町跨足飲品市場，以Jewelry Box概念發想有如珠寶盒的店裝；使用獲得「國際風味評鑑所International Taste Institute」肯定的春茶跟烏龍茶，並主打Q凍系列（烏龍/綠茶/荔枝/芒果/桂花/咖啡/蜂蜜/黑糖）百搭茶飲。

歡慶「幸福搖搖-西門1號店」開幕，9月28日至9月29日連2天推出「指定茶飲買一送一」超值優惠。9月28日13:00-20:00，買「麻瓜鮮芋凍凍奶」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶（四擇一）」；9月29日12:00-20:00，買「幸福芋見你」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶（四擇一）」。

▲「幸福搖搖」的自助吧，有多達24種配料。菜單上的飲品，冰沙、慕斯都不手軟。（圖／樂多多集團提供）
▲「幸福搖搖」慶祝開幕「買一送一」。（圖／樂多多集團提供）
📌大苑子：翡翠檸檬大杯「買21」
大苑子宣布中秋節9月29日當天，回歸銷售常勝軍「台灣鮮搾柳丁綠」，9月29日至10月25日於全台大苑子門市購買「台灣鮮搾柳丁綠」，還可獲得「柳柳大順粒，刮刮樂翻天」刮刮卡乙張，有機會抽中10元折抵、20元折抵、買一送一等獎項。

還有聯名Red Bull系列新品，百香果汁搭配香甜爽口的Red Bull蜜桃草莓風味能量飲，「Red Bull能量小搖百」也全新上市。歡慶中秋連假，即日起至10月1日，加碼推出「翡翠檸檬」大杯「買2送1」，搭配烤肉超涮嘴。

▲大苑子中秋節翡翠檸檬大杯「買2送1」。（圖／大苑子提供）
▲大苑子中秋節翡翠檸檬大杯「買2送1」。（圖／大苑子提供）

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