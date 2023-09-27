中秋節烤肉必喝！CoCo、萬波「4杯100元」　手搖飲料「買一送ㄧ」

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CoCo都可今天週三好友日，才祭出9月27日一日限定「珍珠鮮奶茶第二杯0元」，相當於「買一送一」好康！再幫大家挖出中秋連假優惠，即日起至9月29日日，限定都可訂線上點餐，5款純茶任選「4杯100元」優惠組合！共有紅/綠/青/伯爵果茶/焙韻鐵觀音(L)可選；不與其他優惠疊加使用。
📌萬波島嶼紅茶：麗雅烏龍「4杯100元」 中秋節「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至10月10日國慶日，限門市現場購買、電話與你訂自取，推出大杯麗雅烏龍「4杯100元」優惠。提醒大家，僅供微糖少冰、無糖少冰選擇），每日限量供應，售完為止；料限當場一次領取，且不與其他優惠合併使用；台南三井店與其餘購買管道不適用。
慶祝中秋節，9月29日至10月1日連3天，只要戴著柚子帽前往萬波門市，不限金額消費任1飲品，即免費贈送中杯「白柚烏龍」1杯，提醒大家，贈品固定微糖少冰；同頂柚子帽限同1人配戴且僅供兌換一次，數量有限。
📌幸福搖搖：全新開幕慶「買一送一」
肉多多火鍋新開手搖飲料店！「幸福搖搖」插旗西門町跨足飲品市場，以Jewelry Box概念發想有如珠寶盒的店裝；使用獲得「國際風味評鑑所International Taste Institute」肯定的春茶跟烏龍茶，並主打Q凍系列（烏龍/綠茶/荔枝/芒果/桂花/咖啡/蜂蜜/黑糖）百搭茶飲。
歡慶「幸福搖搖-西門1號店」開幕，9月28日至9月29日連2天推出「指定茶飲買一送一」超值優惠。9月28日13:00-20:00，買「麻瓜鮮芋凍凍奶」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶（四擇一）」；9月29日12:00-20:00，買「幸福芋見你」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶（四擇一）」。
📌大苑子：翡翠檸檬大杯「買2送1」
大苑子宣布中秋節9月29日當天，回歸銷售常勝軍「台灣鮮搾柳丁綠」，9月29日至10月25日於全台大苑子門市購買「台灣鮮搾柳丁綠」，還可獲得「柳柳大順粒，刮刮樂翻天」刮刮卡乙張，有機會抽中10元折抵、20元折抵、買一送一等獎項。
還有聯名Red Bull系列新品，百香果汁搭配香甜爽口的Red Bull蜜桃草莓風味能量飲，「Red Bull能量小搖百」也全新上市。歡慶中秋連假，即日起至10月1日，加碼推出「翡翠檸檬」大杯「買2送1」，搭配烤肉超涮嘴。