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肉多多火鍋開手搖飲！插旗西門町「買一送一」　配料自助吧超酷

▲肉多多火鍋開手搖飲料店！「幸福搖搖」插旗西門町，開幕連2天「指定茶飲買一送一」！超酷的「配料自助吧」，裝越多越便宜，咀嚼控要瘋了。（圖／樂多多集團提供）
▲肉多多火鍋開手搖飲料店！「幸福搖搖」插旗西門町，開幕連2天「指定茶飲買一送一」！超酷的「配料自助吧」，裝越多越便宜，咀嚼控要瘋了。（圖／樂多多集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

肉多多火鍋竟然要開手搖飲料店了！樂多多集團跨足飲品市場，以手搖飲新品牌「幸福搖搖」插旗西門町，明（28）日開幕連2天「指定茶飲買一送一」！還打造超酷的「配料自助吧」，裝越多換算成平均單價越便宜，咀嚼控絕對要衝了。

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旗下擁有肉多多火鍋、狂一鍋、明水然‧樂無菜單鐵板燒，樂多多集團要開手搖飲料店了！以「幸福搖搖」插旗西門町跨足飲品市場，以Jewelry Box概念發想有如珠寶盒的店裝；使用獲得「國際風味評鑑所International Taste Institute」肯定的春茶跟烏龍茶，並主打Q凍系列（烏龍/綠茶/荔枝/芒果/桂花/咖啡/蜂蜜/黑糖），全店共有42種繽紛茶飲。

▲「幸福搖搖」店裡處處有愛心，充滿幸福感。（圖／樂多多集團提供）
▲「幸福搖搖」店裡處處有愛心，充滿幸福感。（圖／樂多多集團提供）
▲「幸福搖搖」店裝有如珠寶盒。（圖／翻攝自樂多多好日子FB）
▲「幸福搖搖」店裝有如珠寶盒。（圖／翻攝自樂多多好日子FB）
推薦浮誇的「跳跳舞藍檸檬冰沙＋綠映慕斯」，將藍色特製冰沙粉與新鮮檸檬汁打成冰沙，再入綠色開心果風味慕斯，上頭的跳跳糖口感好有趣；新鮮芋泥特製仙草奶搭配嫩仙草凍的「麻瓜鮮芋凍凍奶」，加上玫瑰鹽起士風味慕斯，可拿麻花捲沾取慕斯，再吸入仙草奶加上芋泥，口感豐富又有飽足感；「芒香柚芝芝」則以自製綠茶凍搭配新鮮芒果冰沙及慕斯，冰涼痛快很消暑。

▲「幸福搖搖」手搖飲走浮誇漂亮的澎湃路線。（圖／樂多多集團提供）
▲「幸福搖搖」手搖飲走浮誇漂亮的澎湃路線。（圖／樂多多集團提供）
「幸福搖搖」還打造超酷的「配料自助吧」，竟然放滿24種配料，還以為來到剉冰店！消費者可以自助選取吧台上喜歡的配料，裝入特別訂製有三個刻度的外帶杯，配料售價分別是第一格15元、第二格10元、第三格5元，相當於裝愈多，換算成平均單價就愈便宜，咀嚼控真的不能錯過。；，再搭配「幸福五系列」42種繽紛茶飲，讓每一杯茶飲都更貼近消費者的口味，帶來更多滿足和驚喜。

▲配料自助吧超狂擺滿24種選擇。（圖／樂多多集團提供）
▲配料自助吧超狂擺滿24種選擇。（圖／樂多多集團提供）
▲根本是咀嚼控的天堂，還以為來到剉冰店。（圖／樂多多集團提供）
▲根本是咀嚼控的天堂，還以為來到剉冰店。（圖／樂多多集團提供）
歡慶「幸福搖搖-西門1號店」9月28日開幕，當天將邀請人氣啦啦隊女神「琳妲」擔任一日店長，9月28日至9月29日連2天推出「指定茶飲買一送一」超值優惠。9月28日13:00-20:00，買「麻瓜鮮芋凍凍奶」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶（四擇一）」；9月29日12:00-20:00，買「幸福芋見你」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶（四擇一）」。

▲網美必須拍爆的「幸福搖搖-西門1號店」，從裡到外都很夢幻。（圖／翻攝自樂多多好日子FB）
▲網美必須拍爆的「幸福搖搖-西門1號店」，從裡到外都很夢幻。（圖／翻攝自樂多多好日子FB）
另外，超人氣「一沐日」竟把手搖飲「逮丸奶茶」變成香氛「一沐日竹香禮盒」，以獨家限定的竹香翡翠茶為基底，研發出逮丸ㄟ芳針管香、小清新竹香氛片，再配上日月潭紅茶，把「逮丸奶茶」變成伴手禮。即日起至9月30日開放預購，全台限量200組。

▲一沐日11週年把「逮丸奶茶」變成香氛「一沐日竹香禮盒」，預購優惠價999元（原價1280元）。（圖／一沐日提供）
▲一沐日11週年把「逮丸奶茶」變成香氛「一沐日竹香禮盒」，預購優惠價999元（原價1280元）。（圖／一沐日提供）

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