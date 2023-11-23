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感恩節星巴克買一送一！星冰樂第二杯半價　迷客夏1折、康青龍1元

▲今天11月23日感恩節天氣持續回溫，幫大家一次整理星巴克「買一送一」、星冰樂「第二杯半價」、迷客夏1折、康青龍1元，咖啡、手搖飲料超狂優惠划算開喝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今天11月23日感恩節天氣持續回溫，幫大家一次整理星巴克「買一送一」、星冰樂「第二杯半價」、迷客夏1折、康青龍1元，咖啡、手搖飲料超狂優惠划算開喝。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今天11月23日感恩節天氣持續回溫，《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理，星巴克「買一送一」、星冰樂「第二杯半價」、迷客夏1折、康青龍1元，咖啡、手搖飲料超狂優惠划算開喝。

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📌星巴克「買一送一」最後1天
星巴克推出「感恩有你真好 一起截圖喝咖啡」好友分享日，11月23日最後一天，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克開工「買1送1」爽喝9小時。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克感恩節「買一送一」最後1天，明天起開喝「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克：明天「第二杯半價」有星冰樂
星巴克11月24日推出「一起迎接美好週末」第二杯半價優惠活動，11月24日購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，可享「第二杯半價」優惠。

提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲迷客夏台北圓山店，不限金額消費玩轉轉樂，最爽能抽「手搖飲料1折」折價券。（圖／翻攝自迷客夏FB）
▲迷客夏台北圓山店，不限金額消費玩轉轉樂，最爽能抽「手搖飲料1折」折價券。（圖／翻攝自迷客夏FB）
📌迷客夏：手搖飲料打1折！轉轉樂抽折價券
迷客夏台北圓山店慶祝改裝新開幕，即日起至11月23日，到店現場消費 / 電話自取，單筆消費不限金額可玩轉轉樂一次，有機會獲得免費飲品、最高打「1折」折價券和精美小禮物；單筆消費滿100元贈送「2張10元折價券」還可累贈（限電話外送/迷點外送，外送平台不適用）。

▲雙芋系列經典回歸，人氣雙色小芋圓加上綿密芋泥打造豐富口感。（圖／康青龍提供）
▲1元喝康青龍手搖！會員開搶1元飲品券，再喝「買一送一」優惠。（圖／康青龍提供）
📌康青龍：1元喝手搖！開搶1元飲品券再喝「買一送一」
康青龍會員系統上線，加入官方LINE，會員每日上午11:00限時開放搶券，即日起至11月25日，有沁心金萱、御香鐵觀音、碧玉茉莉綠茶「1元超值券」可搶；11月27日至11月29日，開搶沁心金萱、青龍茶王、粉紅佳人「超值半價券」；而12月4日、12月11日至12月12日，則有沁心金萱、桂花御香烏龍、太極金星「買一送一券」大優惠，數量有限，搶完為止。

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