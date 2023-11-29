PLG／楊敬敏婚外情事件簿翻頁　東超試水溫、再與林書豪聯手爭冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
此事件在6月被引爆，男網友在「Dcard」貼文表示在今年三月底時，意外發現正在交往的女友跟閨蜜聊天的內容，發現女友提到最近「暈上」一名已婚大叔，2人已經有滾床過而且還是有在聯絡，後續幾經對比之後，才知道原來這個大叔就是自己一直非常喜歡的球星楊敬敏，讓他相當痛心。
而楊敬敏也遭到許多球迷留言「me too」，似乎並非個案，並稱楊敬敏慣性約女球迷出去，此事件也讓阿敏形象重創。
楊敬敏畢業於南山高中，輔仁大學，高中時期就是世青國手，身高190公分、體重92公斤，由於是阿美族原住民，也被稱呼為「AMIGO」，加上他在球場上要求甚嚴，被稱為「士官長」。
2003年他開啟了籃球生涯，在SBL超級籃球聯賽效力台銀，並以優異的單打技巧，過人的三分外線能力，還被稱為「真人版流川楓」，外型帥氣，而他在2007年加入台啤，還幫台啤拿下2連霸，3座總冠軍。
並在2013年開始挑戰中國CBA，加入山西汾酒猛龍、新疆廣匯飛虎、上海東方大鯊魚、北京控股，2019年他重回台灣，加入ABL所屬寶島夢想家，並成為PLG招牌球星，2021年起轉戰新北國王，連續2季拿下MVP，楊敬敏和前中華電信女籃選手劉家秀在2014年9月13日結婚，並產下兩子。
如今楊敬敏東山再起，盼能用精湛球技，揮別場外的陰霾，重新振作。未來還有機會與林書豪聯手爭冠。