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PLG／楊敬敏婚外情事件簿翻頁　東超試水溫、再與林書豪聯手爭冠

▲新北國王主將楊敬敏揮別場外風波，重返球場。（圖／國王球團提供）
▲新北國王主將楊敬敏揮別場外風波，重返球場。（圖／國王球團提供）

NOWnews/綜合報導

新北國王「士官長」楊敬敏今(29日)將在東超聯賽出賽，對決PBA菲律賓職籃馬尼拉電器。楊敬敏似乎已重新整理好情緒，準備再出發，並在IG上發了64字「心經」，強調「鞠躬盡瘁，把持初心。」

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39歲的楊敬敏，被球迷稱呼為「黃金世代」球星，過去在SBL同期還有包括田壘、林志傑、李學林、陳世念等人，楊敬敏尚未退休，而6月被球迷爆出桃色風暴，險些葬送職業生涯。

事件在6月被引爆，男網友在「Dcard」貼文表示在今年三月底時，意外發現正在交往的女友跟閨蜜聊天的內容，發現女友提到最近「暈上」一名已婚大叔，2人已經有滾床過而且還是有在聯絡，後續幾經對比之後，才知道原來這個大叔就是自己一直非常喜歡的球星楊敬敏，讓他相當痛心。

而楊敬敏也遭到許多球迷留言「me too」，似乎並非個案，並稱楊敬敏慣性約女球迷出去，此事件也讓阿敏形象重創。

▲新北國王球員楊敬敏。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.06）
▲新北國王球員楊敬敏。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.06）
楊敬敏畢業於南山高中，輔仁大學，高中時期就是世青國手，身高190公分、體重92公斤，由於是阿美族原住民，也被稱呼為「AMIGO」，加上他在球場上要求甚嚴，被稱為「士官長」。

2003年他開啟了籃球生涯，在SBL超級籃球聯賽效力台銀，並以優異的單打技巧，過人的三分外線能力，還被稱為「真人版流川楓」，外型帥氣，而他在2007年加入台啤，還幫台啤拿下2連霸，3座總冠軍。

並在2013年開始挑戰中國CBA，加入山西汾酒猛龍、新疆廣匯飛虎、上海東方大鯊魚、北京控股，2019年他重回台灣，加入ABL所屬寶島夢想家，並成為PLG招牌球星，2021年起轉戰新北國王，連續2季拿下MVP，楊敬敏和前中華電信女籃選手劉家秀在2014年9月13日結婚，並產下兩子。

如今楊敬敏東山再起，盼能用精湛球技，揮別場外的陰霾，重新振作。未來還有機會與林書豪聯手爭冠。

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