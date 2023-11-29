高雄手搖飲「電眼女店員」爆紅！粉絲朝聖卻撲空 官方出面曝原因
近期高雄餐飲業掀起一陣「俊男美女」比賽風潮！位於高雄市鹽埕區七賢三路一間連鎖手搖飲店，就有位「電眼女店員」因為顧客拍的一系列照片爆紅，甚至更有粉絲特地衝到現場朝聖卻撲空，對此，飲料店官方也出面吐露原因：「大家盛情難卻門市夥伴有點承受不住」。
記者潘毅／綜合報導
日前美食網紅陳尼力在臉書粉專《跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活》上發文分享，表示在高雄七賢三路的烏弄手搖飲店中，看到在櫃台前的女店員外型十分漂亮，因此拍下照片上傳，沒想到卻意外爆紅，照片經粉專「K Taiwan」轉發獲得超過2萬名網友按讚，甚至還有粉絲特地前往現場，想要一睹女店員美貌。高雄鹽埕區中原里里長洪玄志也表示，七賢三路整排是飲料店戰區，每一家都有正妹女店員，堪稱一級戰區。
不過這位美女店員爆紅後，卻讓烏弄七賢店現場客人數大爆增，也有不少粉絲表示，特地前往現場後，卻撲了空，未能看到美女店員。對此，陳尼力也在貼文下方呼籲「感謝大家的熱烈迴響，但請保持冷靜、理性購買，別一窩蜂，不要嚇到妹妹了」。
而烏弄官方也在下方出面表示「感謝大家的熱烈迴響，大家盛情難卻門市夥伴有點承受不住，歡迎大家多多關注手上一杯茶裡面的專業跟投注的精神，茶也是食物～需要大家更多的注視」。