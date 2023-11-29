真的是同一人！日議員鏟肉近40kg 海關認不出「見1照」才放行
有些人在歷經減重過程之後，不僅體重出現變化，就連外貌都會跟著改變。而過去以「福態」身形給外界留下印象的日本神戶市議員上畠寛弘，也在歷經大鏟肉之後，變成了超級型男。沒想到上畠寛弘近日來台時，卻因為這180度轉變，導致差點過不了海關，拿出前後對比照給海關人員看之後，才順利入境。
國際中心徐筱晴／綜合報導
日本全國市議會議長會會長、神戶市議會議長坊恭壽率團共12人日前訪問台灣，以親台派為人所知的上畠寛弘也是其中一員。上畠寛弘22日時於社群平台X（原推特）上分享了他在海關碰上「差一點無法入境台灣」的驚險經歷。他表示，當時海關人員看到護照上115公斤時的照片，非常狐疑地進行比對，上畠寛弘發現不對勁，連忙拿出上傳在Instagram減重前後對比照，證實這真的是他本人。海關看到後忍不住大笑說「Oh，Good！」上畠寛弘最後也被順利放行，並感謝IG這篇貼文，「雖然被台灣海關笑了，但我也順利入境台灣了。」
現年35歲的上畠寛弘透露，讓他下定決心減肥的是他年僅5歲的女兒。上畠寛弘表示自己最胖曾重達115公斤，但在2021年時，被女兒說，「如果爸爸不減肥的話，我就不跟你結婚喔！」自此開始努力控制飲食，成功在2年內由115公斤瘦到78公斤。
而他也毫不吝嗇在X上分享自己的海關經歷，以及自己的「Before/After」照片，引起不少網友熱議。有網友表示，「年輕了20歲」、「簡直前世今生」、「完全是不同的兩個人」、「能健康地瘦下來好厲害，想知道如何控制飲食」。除此之外，也有不少台灣網友對上畠寛弘的到來表示歡迎。