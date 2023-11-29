網美乘重機出遊！「慘遭甩飛100公尺」遺體掛護欄 家屬崩潰求助
近年來在中國大陸掀起一股重機風潮，許多騎士甚至因此成為網紅，死傷事故更是頻頻傳出，宛如「山道猴子」真人版劇情上演。近期又傳出一位重機女神在公路上馳騁時，不慎發生事故，最終整個人掛在路旁護欄當場死亡，意外發生後，車友群組更是立刻解散，讓家屬相當崩潰。
記者潘毅／綜合報導
中國大陸甘肅省一位女網紅「戴戴你今天發財了嗎」，日前在網路上受重機集團「流浪貓機車俱樂部」的一群車友邀請，相約出遊騎車跑山，沒想到一行人行駛在公路上時，戴戴的車輛因為不明原因而發生事故，由於當下時數過高，導致她整個人從車上被拋飛近100公尺，最後整個人撞上路旁護欄呈現倒掛姿態，當下就沒了生命跡象。
駭人的意外發生後，警方也隨即到場處理，發現事發的永靖路上，沒有監視器設置，因此想要從當下同行的重機車友們車上的記錄器找尋事發原因，沒想到「流浪貓機車俱樂部」在戴戴出事後立刻鳥獸散，所有成員都消失無蹤，增加了警方查案的困難度。
為此戴戴的妹妹也崩潰上網求助：「我想知道我姐姐到底是怎麼出車禍的，請各位幫幫我，有沒有永靖路上的行車紀錄影片，很感激你們，還有今天騎行的隊伍是誰組織的，可以告訴我嗎？很感激你們」。
事實上這已不是中國網紅圈第一次發生重機嚴重車禍事故，在今年9月中旬時，大陸重機界女神「頭哥」，也在騎乘重機在行經隧道時，撞上隧道中路緣，因車速過快來不及反應，最終車倒地，她也當場傷重不治。