自曝個性像「難搞的貓」 消防女神尤詩妤不想當花瓶勤練健身
「非官方」的2024桃園市消防猛男月曆照片提前曝光，其中一位身材姣好，擁有亮麗馬甲線的正妹消防員尤詩妤成為「嬌」點。在桃園消防界有「龍潭女神」之稱的尤詩妤立即引發廣大網友熱烈討論，人氣瞬間爆表。今（29）日她飛往日本參加「日本2023AAEMS」緊急救護競賽為國爭光，尤詩妤表示，她從事消防工作已經7年，因為不想當花瓶，因此積極健身，目前也已經有4年的健身資歷了。
記者李春台／桃園報導
桃園市政府消防局在自家超萌搜救犬的臉書「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」，近日曬出2024年消防猛男月曆照，並寫下「來個炸的！2024年，非官方桃園消防猛男月曆出爐，請持續關注我們，即將開抽！只送不賣」。其中穿著比基尼大秀馬甲線的尤詩妤絕對是吸睛焦點，月曆還沒開抽，已經引發熱烈話題。
現年28歲的尤詩妤是這次月曆中唯一的女性，但亮麗的馬甲線卻立即吸引了廣大網友目光，引爆討論話題。尤詩妤表示，因為自己很喜歡消防工作，也熱衷救護，日前還考取了高級救護技術員的執照。她還表示，因為消防工作體能相當吃重，因此不想只當個「花瓶」，積極投入健身，目前已經有4年的資歷。
為了參與這次月曆的拍攝，尤詩妤投入一個半月的魔鬼訓練，將體重減至53公斤，體脂率從24%降至16%，但卻因此造成停經，最後還是將體脂恢復到18-20%的標準。尤詩妤透露她目前單身，被問到擇偶條件，她笑說「看緣份吧」，笑稱自己的個性像難搞的貓，再加上自己是工作狂，希望未來的另一半能多給她一點自己的空間。