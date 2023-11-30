YouTube「免看廣告省錢買法」曝光！一堆人不知道：買錯虧730元

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Joeman還提到，而且不只是「YouTube Premium」在iPhone上面比較貴，連訂閱頻道會員的費用也會比較高，如果以PC電腦、安卓手機訂閱頻道會員的話是每個月100元，而如果是iPhone的話則是150元，兩者都是iPhone每個月會被多收三成的費用，讓Joeman直言「每個月都多收三成，長期是會差蠻多的喔！」
貼文曝光後，不少iPhone用戶紛紛傻眼表示「哇！一年差了720元耶，感謝Joeman無私分享」、「還真的不知道，手邊都是蘋果的3C用品，也沒想到用Mac訂閱」、「第一次知道，剛剛去看真的是260元的哈哈哈」、「虧爛了！傻眼啦」、「也是前陣子才知道，因為iPhone會多收三成的費用，後來都改用電腦訂閱了」。
事實上，YouTube今年8月時宣布台灣地區也跟進YouTube Premium訂閱費用漲價，當時就有公布，Android每月費用，個人方案從179元調漲到199元；而iOS的個人方案則是從230元調漲為260元，不過不少用戶卻根本不知道安卓、電腦的訂閱價格跟iPhone是截然不同的事實。
而《NOWnews》記者也實際打開MAC電腦版的「YouTube Premium」訂閱頁面，上面寫著「免費試用 1 個月，之後是每月$199，隨時可取消」；而打開iPhone的YouTube APP訂閱頁面，本來在電腦顯示的$199元就變成$260元，對於長期訂閱者來說，如果用iPhone訂閱的話，兩者價差會達到732元哦！