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YouTube「免看廣告省錢買法」曝光！一堆人不知道：買錯虧730元

▲YouTube融入我們的生活，是全球最大的影音串流平台，不少人天天都在使用、觀看。（圖/Pixabay）
▲YouTube融入我們的生活，是全球最大的影音串流平台，不少人天天都在使用、觀看。（圖/Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

YouTube身為全球影音最大串流平台，是不少人不管吃飯還是閒閒沒事看影片的平台，然而為了不要一直跳出廣告干擾觀影的感受，不少人都會選擇訂閱「YouTube Premium」， 認為一個月才花幾百塊錢就能免除一切廣告，是非常實用的。不過百萬網紅「Joeman」近日卻拍片表示，很多人不知道如果是用iPhone來購買「YouTube Premium」的話，實際上會比在電腦、安卓手機上來的更貴，意外掀起一波討論。

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Joeman日前在IG上傳最新影片，除了被誇讚變瘦之外，重點就是如果你是用iPhone來購買「YouTube Premium」的話，每個月的售價是260元；但是如果是以PC電腦（包括Mac）或者是安卓手機訂閱「YouTube Premium」的話，每個月則只需要199元。

Joeman還提到，而且不只是「YouTube Premium」在iPhone上面比較貴，連訂閱頻道會員的費用也會比較高，如果以PC電腦、安卓手機訂閱頻道會員的話是每個月100元，而如果是iPhone的話則是150元，兩者都是iPhone每個月會被多收三成的費用，讓Joeman直言「每個月都多收三成，長期是會差蠻多的喔！」

▲YouTube Premium如果用iPhone訂閱的話一個月要260元，但是在安卓手機、PC電腦上面一個月只要199元。（圖/IG@Joeman）
▲YouTube Premium如果用iPhone訂閱的話一個月要260元，但是在安卓手機、PC電腦上面一個月只要199元。（圖/IG@Joeman）
貼文曝光後，不少iPhone用戶紛紛傻眼表示「哇！一年差了720元耶，感謝Joeman無私分享」、「還真的不知道，手邊都是蘋果的3C用品，也沒想到用Mac訂閱」、「第一次知道，剛剛去看真的是260元的哈哈哈」、「虧爛了！傻眼啦」、「也是前陣子才知道，因為iPhone會多收三成的費用，後來都改用電腦訂閱了」。

事實上，YouTube今年8月時宣布台灣地區也跟進YouTube Premium訂閱費用漲價，當時就有公布，Android每月費用，個人方案從179元調漲到199元；而iOS的個人方案則是從230元調漲為260元，不過不少用戶卻根本不知道安卓、電腦的訂閱價格跟iPhone是截然不同的事實。

而《NOWnews》記者也實際打開MAC電腦版的「YouTube Premium」訂閱頁面，上面寫著「免費試用 1 個月，之後是每月$199，隨時可取消」；而打開iPhone的YouTube APP訂閱頁面，本來在電腦顯示的$199元就變成$260元，對於長期訂閱者來說，如果用iPhone訂閱的話，兩者價差會達到732元哦！

▲YouTube Premium在電腦（包含Mac）上面訂閱每個月只要199元，但是如果用iPhone訂閱的話就要260元。（圖/翻攝YouTube）
▲YouTube Premium在電腦（包含Mac）上面訂閱每個月只要199元，但是如果用iPhone訂閱的話就要260元。（圖/翻攝YouTube）

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